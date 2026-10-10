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РФ атакувала 13 регіонів України: Зеленський розкрив, що має зупинити Кремль

Юрій Берендій
10 жовтня 2026, 12:49
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У Запоріжжі загинули 12 людей, серед них троє дітей, а доля ще 12 мешканців зруйнованих будинків досі невідома.
Зеленський відреагував на удар КАБами по Запоріжжю
Зеленський відреагував на удар КАБами по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Запоріжжя

Ключові тези:

  • Росія скинула п’ять КАБів на житлові будинки Запоріжжя
  • Загинули 12 людей, серед них троє дітей
  • Зеленський пообіцяв відповіді на російські удари

Росія "подякувала" за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Ще 14 людей поранені, стан двох із них важкий – лікарі борються за їхні життя. З’ясовується інформація про ще 12 людей, які могли перебувати в будинках, на місцях тривають пошуково-рятувальні операції.

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За словами президента, вночі під ударами були 13 регіонів України. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Зеленський: Росія має відчути втрати

Глава держави наголосив, що нічна атака показала, як у Кремлі сприймають будь-яке послаблення тиску. На його думку, Москві потрібні зовсім інші сигнали.

"Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна. Потрібні інші сигнали. Росія повинна зрозуміти, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати", - додав він.

Зеленський зазначив, що саме українська далекобійність зараз забезпечує такі втрати для РФ.

"І наші відповіді на російські удари будуть", – заявив президент.

У Запоріжжі 11 жовтня оголошено Днем жалоби, повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін у Telegram.

Інфографіка КАБ, інфографіка
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Чи зупинять удари по НПЗ війну Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду зазначав, що ключ до виснаження Росії – позбавити її дизельного пального.

"Насамперед це потрібно для того, щоб у Росії не було дизеля. Не буде дизеля – російська економіка зупиниться. Скільки б російська влада не друкувала рублі, скільки б вона не викручувалася, це не допоможе", – наголосив фахівець.

Навіть мобілізація, за його оцінкою, не врятує Кремль без пального, адже від нього залежить уся армійська логістика.

"Якщо не буде дизеля, то Путін може мобілізувати скільки завгодно, це буде "до лампочки": як він перевезе мобілізованих, як навчить. Для всього цього потрібен дизель, бо Росія живе на ньому", – пояснив Загородній.

Водночас, оцінюючи ширші можливості української далекобійності, експерт не виключив, що наступними цілями стануть енергетичні об’єкти та газова інфраструктура РФ.

"Україна вже готова завдавати ударів по дуже вразливих точках Росії, що зупинить функціонування російської економіки", – підсумував експерт.

Дизельна угода Трампа і Путіна – новини

Як писав Главред, 9 жовтня Дональд Трамп після розмови з Путіним заявив, що Росія "негайно" поставить на світовий ринок понад 300 тисяч тонн дизельного пального. Згодом Мінфін США видав ліцензію на продаж та імпорт російського дизелю до 7 квітня 2027 року. Загальний обсяг поставок, за словами президента США, може сягнути майже 4,8 млн тонн.

Зеленський розкритикував таке рішення Вашингтона. Послаблення санкцій без довгострокової домовленості про деескалацію він назвав "очевидною слабкістю". Президент запропонував дзеркальний підхід: Україна не знищуватиме російські НПЗ, якщо Росія не руйнуватиме українську енергетику.

Трамп відкинув критику з боку Києва. Він подякував Путіну за дизельне паливо і заявив, що ціни на нафту вже знижуються. За даними Axios, рішення стало відповіддю на ігнорування Києвом прохань США припинити удари по російських НПЗ.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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