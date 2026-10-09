РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є поранені

Окупанти задіяли 136 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія", 93 з яких були реактивними.

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Наслідки атаки РФ на Київську область продемонстрували рятувальники / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія запустила 136 дронів, збито 114

В Івано-Франківську внаслідок обстрілу загинула людина

На Київщині під завалами шукають жінку

Щонайменше одна людина загинула в Івано-Франківську внаслідок нічного російського удару по Україні 9 жовтня, ще троє отримали поранення на Київщині, а під завалами складських приміщень у Бучанському районі рятувальники шукають жінку, зв'язок з якою відсутній. Про це повідомляє ДСНС.

На Прикарпатті внаслідок атаки спалахнула будівля, а також суха трава та чагарники на відкритій місцевості. Пожежі вдалося оперативно загасити, наразі триває уточнення щодо масштабів руйнувань.

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Удар по Бучанському району Київської області припав на складські приміщення. Одного з трьох постраждалих госпіталізували, ще двом медики надали допомогу безпосередньо на місці, повідомляє ДСНС.

На місці працювали психологи служби, які надавали підтримку рідним постраждалих та працівникам підприємства. Пожежу локалізували, ліквідація наслідків триває.

Чернігів: "шахед" на даху багатоповерхівки

Інша ціль ворога тієї ж ночі - обласний центр на півночі країни, де вибухова хвиля прокотилася житловим сектором. У багатоповерхівках вибиті вікна, точну кількість у міськраді ще підраховують.

За попередньою інформацією пресслужби міської ради, обійшлося без постраждалих.

Йдеться про будинки неподалік від торгового центру "Епіцентр", який раніше вже потрапляв під удар. Деталі влучання описує мешканець одного з пошкоджених будинків Сергій.

"На дах будинку впав "шахед". А де саме він вибухнув, ніхто точно не знає. Чи то на даху, чи то в повітрі. Ось і все. Головне, щоб люди не постраждали. Уламки від "шахеда" валяються навколо", - розповів він у коментарі Суспільному.

Масштаб нальоту: 136 дронів з п’яти напрямків

Загалом з 18:00 8 жовтня противник задіяв 136 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія", 93 з яких були реактивними, повідомляють Повітряні сили. Пуски здійснювалися з напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Станом на 08:00 збито або придушено 114 ворожих БПЛА, з них 77 реактивних.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 8 локаціях, ще на 7 локаціях впали уламки збитих цілей. На момент оприлюднення зведення атака тривала - у повітряному просторі залишалося кілька ворожих дронів.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Атака на Запоріжжя

Як писав Главред, російські війська вранці завдали шість ударів по Запоріжжю - одна людина загинула. Семеро людей отримали поранення, серед них - дитина.

Під приціл потрапив район щільної забудови, де поруч із будинками розташована соціальна інфраструктура.

Вибухова хвиля зачепила одразу кілька житлових будинків - там виникла пожежа на прибудинковій території.

На місцях влучень працюють усі профільні служби, постраждалим надають медичну допомогу.

Атаки РФ по містах України - останні новини

Нагадаємо, 8 жовтня російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

7 жовтня окупанти завдали удару по житловому п'ятиповерховому будинку в Прилуках - сталося пряме влучання, зруйновано два під'їзди. Ракетний удар стався вранці в середу, коли люди ще спали. Кількість жертв і постраждалих зростала.

У результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київщину 7 жовтня дотла згорів центр реабілітації диких птахів "Садиба Нюшаник" у селі Воропаїв Вишгородського району. Вогонь знищив усі приміщення, де утримували птахів, а також обладнання для лікування та запаси кормів.

Київ зазнав балістичного обстрілу. У Дарницькому районі столиці загинули двоє людей, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста.

Вранці 7 жовтня окупанти завдали ракетного удару по житловому району Кременчука на Полтавщині - пошкоджено багатоквартирні будинки, ще одне влучання зафіксовано по підприємству в Кременчуцькому районі.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими

Країна-агресор Росія отримала стратегічну перевагу у війні дронів: наприкінці літа над Києвом та іншими містами масово з’явилися ударні безпілотники з реактивними двигунами, які більш ніж удвічі швидші за попередні моделі та мають вдосконалену систему наведення. Протистояння у сфері безпілотних літальних апаратів перейшло в нову фазу, і ініціатива поки що на боці Кремля, повідомляє Atlantic Council.

Принципово змінилися технічні характеристики безпілотників: вища швидкість і точність суттєво ускладнюють перехоплення.

Окрема проблема - "начинка" цих апаратів. Нещодавній український аналіз уламків збитих реактивних дронів виявив у них численні іноземні компоненти, зокрема китайського, німецького та американського виробництва.

Перевагу в повітрі Москва використовує для цілодобових ударів по столиці з очевидною метою - максимально зруйнувати повсякденне життя та зробити місто непридатним для проживання.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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