Глава держави переконаний, що тиск на Москву має бути достатнім, аби змусити її сісти за переговори.

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Віткофф і Кушнер хочуть завершити війну до січня / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези:

Україна наполягатиме на жорсткіших санкціях проти РФ

Кушнер і Віткофф квапляться з мирною угодою

Путін не демонструє готовності завершити війну

Американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду щодо завершення війни в Україні якомога швидше - в ідеалі ще до січня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

Через такий темп Київ ризикує опинитися перед вимогами піти на суттєві поступки. Водночас Путін, як зазначає Зеленський, не виявляє жодних ознак готовності припинити війну.

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Попри тиск, у Києві не приховують, що добре бачать можливі наслідки форсованих переговорів для країни.

"Є бажання рухатися дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми усвідомлюємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише коштом України", - додав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що Україна звернеться до нового Конгресу США, контрольованого демократами, щоб посилити тиск на Росію, якщо президент США Дональд Трамп не зможе переконати диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Він також додав, що Україна вимагатиме від Сполучених Штатів масштабного пакета військової допомоги та посилення санкцій проти Росії, якщо мирна угода не відповідатиме інтересам Києва.

На думку глави держави, тиск на Москву має бути настільки відчутним, щоб Кремль переглянув свої розрахунки щодо подальших бойових дій.

"Має бути такий рівень підтримки України та такі санкції, які надішлють росіянам чіткий сигнал: час сідати за стіл переговорів і завершувати війну", - наголосив Зеленський.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Чому Кремль насправді боїться НАТО

Окремо президент прокоментував позицію Москви щодо євроатлантичного курсу Києва. На його переконання, членство в Альянсі відповідає безпековим інтересам самої Росії.

"Україна в НАТО потрібна РФ навіть більше, ніж Україні. Тому що Україна має повне право на повернення того, що належить Україні за законом", - сказав він.

Глава держави пояснив цю тезу зобов'язаннями, які Київ узяв би на себе перед союзниками після вступу.

"Якщо він думає, що Україна готова до військового реваншу, то він повинен бути зацікавлений в НАТО більше, ніж будь-хто у світі. Бо якщо Україна в НАТО, ми не зможемо повернути свої території зі зброєю в руках. Інакше ми втратимо всіх партнерів", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Київ не ризикуватиме підтримкою країн, які допомагали і допомагатимуть надалі. Справжній мотив Москви, на його думку, зовсім інший.

"Коли Путін каже: "Ні, тільки не НАТО", то питання не в тому, що ми зі зброєю прийдемо, а в тому, щоб ми нікуди не ділись. Тобто ціль Путіна незмінна: окупація України", - стверджує глава держави.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Обмеження Starshield та поставки ППО

Київ також непокоять збої в технологічній та оборонній підтримці з боку США, які збіглися з переговорами щодо мирного врегулювання.

"Дуже неприємно, коли під час різних розмов про те, як закінчити війну, Starshield то працює, а то є обмеження, ракет для "петріотів" не тільки стає менше, а і є ще якісь кроки, через які нема поставок", - зазначив Зеленський.

На думку президента, зволікання з контрактами на протиракетну оборону в період масованих атак шкодить не лише Україні, а й репутації Вашингтона.

"Це не може йти паралельно з тим, що Американська сторона не підписує поставки антибалістики. Тому що сама Америка ставить себе в дуже неприємну ситуацію. Політично це виглядає так, ніби вона рухається в одному курсі з тим, що хоче Путін: змусити Україну до невигідних компромісів", - наголосив він.

Звертаючись до США, глава держави дав зрозуміти, що ставка на домовленості з Кремлем не витримає перевірки часом.

"Але життя та історія набагато довші, ніж дружба, бізнес або партнерство з однією людиною, яка є агресором", - заявив Зеленський.

Starshield / Інфографіка: Главред

Як Путін хоче зламати Україну

Зеленський наголосив, що план Путіна - зима. Диктатор хоче зламати Україну.

"Всі дані про це є, розвідка ділиться відповідними даними. Путін розраховує зламати Україну. Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Запоріжжя – передусім ці міста. Зламати через брак захисту й зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу", - підсумував він.

Як РФ та Україна можуть домовитися про припинення бойових дій

Колишній спеціальний представник президента США, генерал Кіт Келлог говорив, що диктатор РФ Володимир Путін прагне отримати якомога більше українських територій.

Водночас, на його думку, одним із можливих варіантів припинення вогню може стати встановлення режиму тиші вздовж нинішньої лінії фронту.

"Можливо, варто використати модель, яку Перша леді США застосувала в Олешках. Маю на увазі, на гуманітарній основі почати встановлювати режим тиші вздовж лінії зіткнення, як у демілітаризованій зоні", - пояснив він.

Олешки / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін не збирається всерйоз домовлятися про завершення війни проти України й планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими. Такого висновку дійшли західні розвідки в останніх оцінках.

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін поступово пом'якшує свою позицію щодо війни проти України та хотів би її завершення.

Водночас народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що підстав очікувати швидкого припинення російської військової агресії проти України на сьогодні немає.

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