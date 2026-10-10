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"Ми спалимо їхні НПЗ": у Києві обурені угодою Трампа з Путіним - Financial Times

Анна Ярославська
10 жовтня 2026, 11:05
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Білий дім пом’якшив санкції щодо російського палива. В Україні готують нові удари по нафтопереробних заводах.
НПЗ, Путін
Київ не припинить удари по НПЗ всупереч угоді Трампа з Путіним щодо дизельного палива / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У Києві обурені угодою Трампа і Путіна
  • Україна продовжить бити по НПЗ РФ

Україна не збирається припиняти удари з великої відстані по російських нафтопереробних заводах попри домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива на світові ринки. Високопоставлений чиновник у Києві наголосив, що рішення, ухвалене у Вашингтоні, не змінює планів української кампанії щодо завдання ударів на великі відстані, повідомляє кореспондент Financial Times Крістофер Міллер.

За його словами, настрої в українській столиці ввечері 9 жовтня коливалися від роздратування до відкритої люті, а сама реакція чиновника виявилася надзвичайно короткою.

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"Високопоставлений український чиновник повідомив мені, що Київ продовжуватиме завдавати ударів далекобійними безпілотниками по російських енергетичних об’єктах: "Ми спалимо їхні нафтопереробні заводи"", - сказав співрозмовник видання.

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Україна вразила понад 51% російських НПЗ

За даними Міністерства оборони, Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії, такі удари суттєво послаблюють військово-економічний потенціал агресора.

"51% уражених нафтопереробних потужностей - це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", - повідомляє пресслужба.

Як зазначається, зовсім недавно були уражені Московський, Ярославський, КІНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ. Наслідки українських операцій не завжди помітні відразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.

Дизельна угода Трампа і Путіна – що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про цю домовленість президент США Дональд Трамп оголосив 9 жовтня одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизель для американців і всього світу рекордними темпами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну.

"Це грає на руку Росії, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", - сказав Зеленський, коментуючи розмову президентів США та Росії.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах з Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Пізніше Трамп публічно прокоментував закиди Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним є необхідною для американської економіки.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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