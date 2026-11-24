Фахівець провів у київському клубі майже три десятиліття - спочатку як захисник, а потім як головний тренер.

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Помер Олександр Сеуканд / колаж: Главред, фото: xsport.ua, ХК "Сокіл", Instagram

Коротко:

Олександр Сеуканд помер на 75-му році життя

З "Соколом" він десять разів вигравав чемпіонат України

У 2003–2009 роках тренер очолював національну збірну

На 75-му році життя помер відомий хокеїст і тренер Олександр Сеуканд. Він десять разів приводив київський "Сокіл" до чемпіонства України, а в 2003–2009 роках з перервою керував національною збірною, яка за його керівництва виступала в елітному дивізіоні чемпіонату світу. У клубі зазначили, що фахівець зробив вагомий внесок у розвиток українського хокею.

Про смерть Сеуканда повідомила прес-служба хокейного клубу "Сокіл" в Instagram. Причину смерті та дату прощання клуб не уточнив.

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У клубі підкреслили, що Сеуканд до останніх років залишався частиною команди: він стежив за виступами "Сокола", приходив на матчі та в минулому сезоні щиро радів чемпіонству киян.

"Український хокей втратив людину, яка віддавала йому все своє серце", - йдеться в повідомленні клубу.

Чим Сеуканд запам’ятався в "Соколі"?

Олександр Сеуканд народився 6 грудня 1950 року. У 1972 році він приєднався до київської команди, яка незабаром отримала назву "Сокіл", і виступав за неї на позиції захисника до 1980 року. За цей час він провів 318 офіційних матчів і закинув 24 шайби.

Після завершення ігрової кар’єри Сеуканд працював тренером, а в 1994–2011 роках очолював "Сокіл". Під його керівництвом кияни десять разів ставали чемпіонами України, а в 1998 і 1999 роках виграли чемпіонат і Кубок Східноєвропейської хокейної ліги.

Пізніше фахівець тренував "Компаньйон-Нафтогаз", з яким виграв чемпіонат України 2014 року, а також київський "Дженералз", харківське "Динамо" та Маріуполь.

Як Сеуканд керував збірною України?

У 1999 році Сеуканд став головним тренером національної команди та допомагав Анатолію Богданову на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті. У 2003 році він самостійно очолив збірну.

Під його керівництвом Україна чотири роки поспіль грала на чемпіонаті світу в групі А, однак потім покинула елітний дивізіон. У 2007 році Сеуканд залишив посаду, у 2008 році повернувся до збірної й пропрацював з нею ще близько року.

За заслуги у спорті фахівець отримав звання Заслуженого працівника фізичної культури та спорту України.

Хокей - новини

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