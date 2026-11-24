Коротко:
- Олександр Сеуканд помер на 75-му році життя
- З "Соколом" він десять разів вигравав чемпіонат України
- У 2003–2009 роках тренер очолював національну збірну
На 75-му році життя помер відомий хокеїст і тренер Олександр Сеуканд. Він десять разів приводив київський "Сокіл" до чемпіонства України, а в 2003–2009 роках з перервою керував національною збірною, яка за його керівництва виступала в елітному дивізіоні чемпіонату світу. У клубі зазначили, що фахівець зробив вагомий внесок у розвиток українського хокею.
Про смерть Сеуканда повідомила прес-служба хокейного клубу "Сокіл" в Instagram. Причину смерті та дату прощання клуб не уточнив.
У клубі підкреслили, що Сеуканд до останніх років залишався частиною команди: він стежив за виступами "Сокола", приходив на матчі та в минулому сезоні щиро радів чемпіонству киян.
"Український хокей втратив людину, яка віддавала йому все своє серце", - йдеться в повідомленні клубу.
Чим Сеуканд запам’ятався в "Соколі"?
Олександр Сеуканд народився 6 грудня 1950 року. У 1972 році він приєднався до київської команди, яка незабаром отримала назву "Сокіл", і виступав за неї на позиції захисника до 1980 року. За цей час він провів 318 офіційних матчів і закинув 24 шайби.
Після завершення ігрової кар’єри Сеуканд працював тренером, а в 1994–2011 роках очолював "Сокіл". Під його керівництвом кияни десять разів ставали чемпіонами України, а в 1998 і 1999 роках виграли чемпіонат і Кубок Східноєвропейської хокейної ліги.
Пізніше фахівець тренував "Компаньйон-Нафтогаз", з яким виграв чемпіонат України 2014 року, а також київський "Дженералз", харківське "Динамо" та Маріуполь.
Як Сеуканд керував збірною України?
У 1999 році Сеуканд став головним тренером національної команди та допомагав Анатолію Богданову на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті. У 2003 році він самостійно очолив збірну.
Під його керівництвом Україна чотири роки поспіль грала на чемпіонаті світу в групі А, однак потім покинула елітний дивізіон. У 2007 році Сеуканд залишив посаду, у 2008 році повернувся до збірної й пропрацював з нею ще близько року.
За заслуги у спорті фахівець отримав звання Заслуженого працівника фізичної культури та спорту України.
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