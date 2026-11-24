Артист відверто розповів про смертельно небезпечні епізоди на передовій.

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Петро Крилов - актор на фронті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Петро Крилов

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Про які небезпечні ситуації на фронті розповів Петро Крилов

Чому актор заговорив про прірву між військовими та цивільними

Український актор Петро Крилов, який поповнив лави української армії на початку 2026 року, відверто розповів про кілька смертельно небезпечних ситуацій на передовій, у яких дивом залишився живим. У своєму Instagram військовослужбовець також порушив болючу тему нерозуміння між фронтом і тилом.

За словами артиста, пережите змусило його усвідомити, що для багатьох цивільних служба захисників, які не з’являються постійно на телеекранах, нібито не існує аж до трагічних новин. Розмірковуючи про те, що сталося, Крилов перелічив одразу 3 випадки, які вважає своїми "днями народження" цього року.

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Петро Крилов мобілізувався / фото: instagram.com, Петро Крилов

Спочатку він в останній момент встиг добігти до бліндажа, рятуючись від ворожої FPV-дрони, яка врізалася в огорожу біля входу. Пізніше актор ледь не задихнувся в укритті після прильоту керованих авіабомб, коли вибуховою хвилею зачинилися двері витяжки для генератора. Артист встиг попередити побратима, після чого втратив свідомість і сильно порізав руку під час падіння.

"Прийшло розуміння того, що якщо ти, одягнувши піксель, не починаєш гастролювати по всій країні з концертами, або не ходиш на всі ток-шоу, або не відвідуєш усі подкасти й не даєш інтерв’ю всім блогерам, паралельно знімаючись у всіх теле- та кінопроєктах, то для пересічного громадянина твоя військова служба - це кіт Шредінгера: вона існує лише тоді, коли ти загинеш. На жаль", - написав актор.

Петро Крилов висловився про прірву між військовими та тилом / фото: instagram.com, Петро Крилов

Третій критичний епізод стався, коли російські КАБи розірвалися приблизно за 25 метрів від позиції Крилова. Вибухова хвиля підняла настільки щільну стіну піску й пилу, що посеред білого дня навколо запала повна темрява. Підбиваючи підсумки, військовослужбовець зізнався, що, навіть володіючи словом, не здатний повною мірою передати фронтовий досвід людям, які не пройшли через війну.

"Я можу бути найталановитішим письменником, але деякі речі неможливо описати. Між мною та тими, хто (ще) не в армії, - прірва. Між тими, хто пішов на початку повномасштабної війни, і мною, тим, хто пішов на початку цього року, - прірва. Між тими, хто з початку повномасштабної війни, і тими, хто воює з 2014-го, - прірва. І я не знаю, чи існуватимуть мости, здатні об’єднати ці прірви", - підсумував військовий.

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Раніше Главред повідомляв, що Антоніна Хіжняк привернула увагу до критичної ситуації в Українці Київської області. Зірка відверто розповіла про те, що зараз відбувається в її рідному місті, і забила на сполох через обставини, в яких перебувають тисячі мешканців.

Також актор-пропагандист Іван Охлобистін, який відкрито підтримує війну проти України, несподівано опублікував серію панічних дописів. Він поскаржився на загибель сина свого близького друга на фронті, тіло якого з 12 листопада не можуть евакуювати з бойових позицій, і засудив війну.

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