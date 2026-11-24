У грудні пенсіонери можуть розраховувати не лише на основну виплату, а й на додаткові надбавки.

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Пенсіонерам доплачують до 570 грн щомісяця: хто має право на надбавку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Хто має право на підвищені пенсійні виплати

Скільки доплачують пенсіонерам залежно від віку

Чи потрібно звертатися до ПФУ для перерахунку

У грудні 2026 року пенсіонери окремих категорій мають право на підвищені мінімальні пенсійні виплати - до 4 213 гривень на місяць. Розмір гарантованої суми залежить від віку людини, тривалості страхового стажу та інших умов призначення пенсії.

Мінімальні розміри виплат підвищили з 1 березня 2026 року відповідно до постанови Кабінету міністрів №236. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

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Які мінімальні пенсії отримують українці у грудні 2026 року

Після березневого перерахунку для різних категорій непрацюючих пенсіонерів встановили нові мінімальні суми. Найвищий розмір передбачений для людей віком від 65 років із повним страховим стажем, а також для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років.

Зокрема, мінімальні пенсійні виплати становлять:

4 213 грн - для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років із повним страховим стажем 30/35 років, а також для людей віком від 80 років зі страховим стажем 20/25 років;

- для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років із повним страховим стажем 30/35 років, а також для людей віком від 80 років зі страховим стажем 20/25 років; 4 050 грн - для пенсіонерів віком від 70 до 80 років зі страховим стажем 30/35 років;

- для пенсіонерів віком від 70 до 80 років зі страховим стажем 30/35 років; 3 725 грн - для пенсіонерів віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років, а також людей з інвалідністю I групи незалежно від віку та тривалості страхового стажу;

- для пенсіонерів віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років, а також людей з інвалідністю I групи незалежно від віку та тривалості страхового стажу; 3 406 грн - для інших категорій непрацюючих пенсіонерів незалежно від віку та закону, за яким призначено пенсію.

Кому доплачують до 4 050 гривень за неповного страхового стажу

Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які не мають повного страхового стажу, передбачений окремий порядок визначення виплат. Якщо тривалість стажу менша за 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, доплату розраховують пропорційно до набутого страхового стажу.

Водночас для людей віком від 75 до 80 років діє додаткова гарантія за умови наявності щонайменше 25 років стажу в чоловіків і 20 років у жінок. У такому разі пенсійна виплата не може бути меншою за 4 050 гривень.

Які компенсаційні доплати до пенсії передбачені після 70 років

Окремо пенсіонерам продовжують нараховувати щомісячні компенсаційні виплати. Вони призначаються людям старше 70 років, якщо розмір їхньої пенсії не досягає 10 340,35 гривні.

Розмір компенсації залежить від вікової категорії:

до 570 грн - пенсіонерам віком понад 80 років;

- пенсіонерам віком понад 80 років; до 456 грн - людям віком від 75 до 80 років;

- людям віком від 75 до 80 років; до 300 грн - пенсіонерам віком від 70 до 75 років.

Чи потрібно подавати заяву для перерахунку пенсії

Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично, тому додатково звертатися до установи або подавати заяву пенсіонерам не потрібно. Виплати визначають на підставі документів, які вже містяться в пенсійних справах.

Перераховані суми виплачуються у встановлений графік виплат.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Коли востаннє індексували пенсії в Україні у 2026 році

Останню індексацію пенсій в Україні провели 1 березня 2026 року. Перерахунок здійснили відповідно до постанови Кабінету міністрів №236. Він охопив пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року включно.

За даними Пенсійного фонду України, підвищення отримали 9,5 мільйона пенсіонерів. Мінімальна сума надбавки становила 100 гривень, а максимальна - 2 595 гривень.

У Пенсійному фонді також оприлюднили середні показники після перерахунку. Середній розмір підвищення становив 648,93 гривні, а середня пенсія у березні 2026 року досягла 7 137,26 гривні.

Пенсії в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, фінансовий аналітик Олексій Кущ припустив затримки виплат пенсій. Він зауважив, що затримки до трьох-п'яти днів можливі через тимчасові касові розриви в бюджеті. Аналітик також повідомив, що держава може вдатися до грошової емісії, що стимулює інфляцію та девальвацію валюти.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області звернуло увагу на необхідність перевірки трудових книжок перед оформленням пенсії. Варто перевірити записи в трудовій на наявність правильних дат, підписів і печаток. Відсутність печатки або помилки в прізвищі чи датах можуть вимагати підтверджувальних документів для врахування стажу, особливо за періоди до 1 січня 2004 року.

Пенсійний фонд України роз'яснив правила отримання одноразової допомоги при виході на пенсію для окремих категорій працівників. У повідомленні зазначено, що така виплата дорівнює десяти пенсій і призначається автоматично тим, хто відповідає умовам. Для отримання допомоги жінкам потрібно мати щонайменше 30 років спеціального стажу, чоловікам - 35 років, і на день досягнення 60 років особа має працювати в державному або комунальному закладі.

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