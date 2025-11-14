Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФ

За останніми даними, кількість постраждалих від ворожої атаки в Києві зросла до 30 осіб.

У Києві рятувальник гасив власну квартиру / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС

Коротко:

Співробітник ДСНС приїхав на виклик і боровся з пожежею у власній квартирі

Сім'я рятувальника встигла врятуватися

Квартира повністю вигоріла

У Києві співробітник ДСНС приїхав на виклик після нічного ворожого обстрілу і гасив пожежу у власній квартирі. Сім'я рятувальника встигла вибігти з житла.

Як розповіла місцева мешканка, квартира співробітника ДСНС вигоріла.

"На шостому [поверсі] жила сім'я. До речі, син - рятувальник. Його якраз за півгодини [до прильоту] викликали. Він гасив - свою ж квартиру, але вона вигоріла. Люди вибігали з квартири просто роздягнені - дітей схопили і вибігали", - розповіла жінка.

Наразі на місці тривають рятувально-пошукові роботи.

Жінка розповіла про нічну атаку РФ / Скріншот

Ще одна жінка, яка постраждала внаслідок атаки РФ, розповіла, як гасила власне волосся. Вона мешкає в багатоповерхівці в Дніпровському районі столиці.

За її словами, після удару вона не бачила нічого, крім вогню та диму. Марія увімкнула ліхтар і знайшла собаку. Котів врятувати в неї не вийшло. Їй вдалося вибратися через вікно.

"Нічого не почула, я почала гасити на собі волосся. У мене загорілося волосся, і потім я побачила, що все темне, в диму, сусіди кричать. Котів я не знайшла, три котики там було", - повідомила Марія.

Дивіться відео - Постраждала розповіла про жахливу ніч у Києві під час атаки РФ:

Скільки людей постраждало в столиці

За останніми даними, кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 30 осіб. Медики надають необхідну допомогу потерпілим, розповів голова Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що до ліквідації наслідків ракетно-дронового удару по Києву залучено майже 300 рятувальників і 500 поліцейських.

"22 локації в різних районах столиці - це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, магазини, офіси. Абсолютна більшість ударів - по спальних районах", - написав він у Telegram.

Загинули чотири людини в спальному районі столиці. Не всі тіла ще деблоковано.

Також є інформація про людей, які можуть перебувати під завалами. Рятувальники працюють дуже обережно в надії відшукати живих.

Близько 30 людей травмовано, серед них двоє дітей і вагітна жінка. За ніч рятувальники врятували близько 70 людей - евакуювали з під'їздів, пошкоджених квартир.

Біля найбільш зруйнованого будинку на Лісовому масиві розгортаються мобільні підрозділи сервісного центру МВС та Міграційної служби, щоб одразу відновити людям втрачені документи.

У Київській області постраждали близько десятка людей, серед них 7-річна дитина. Протипожежні та аварійно-рятувальні роботи тривали також в Одеській, Харківській та Черкаській областях.

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, за даними Повітряних сил, у ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є попадання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Уранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.

Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому. Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

Також у Мережі розлетілося емоційне відео, як біля одного з таких будинків стоїть жінка і не може стримати своїх емоцій - під завалами перебувають її донька та зять.

Дивіться відео - Після атаки РФ у Києві під завалами можуть бути люди:

