Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФ

Анна Ярославська
14 листопада 2025, 11:46
286
За останніми даними, кількість постраждалих від ворожої атаки в Києві зросла до 30 осіб.
Атака на Київ 14 листопада 2025 року
У Києві рятувальник гасив власну квартиру / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС

Коротко:

  • Співробітник ДСНС приїхав на виклик і боровся з пожежею у власній квартирі
  • Сім'я рятувальника встигла врятуватися
  • Квартира повністю вигоріла

У Києві співробітник ДСНС приїхав на виклик після нічного ворожого обстрілу і гасив пожежу у власній квартирі. Сім'я рятувальника встигла вибігти з житла.

Як розповіла місцева мешканка, квартира співробітника ДСНС вигоріла.

відео дня

"На шостому [поверсі] жила сім'я. До речі, син - рятувальник. Його якраз за півгодини [до прильоту] викликали. Він гасив - свою ж квартиру, але вона вигоріла. Люди вибігали з квартири просто роздягнені - дітей схопили і вибігали", - розповіла жінка.

Наразі на місці тривають рятувально-пошукові роботи.

Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФ
Жінка розповіла про нічну атаку РФ / Скріншот

Ще одна жінка, яка постраждала внаслідок атаки РФ, розповіла, як гасила власне волосся. Вона мешкає в багатоповерхівці в Дніпровському районі столиці.

За її словами, після удару вона не бачила нічого, крім вогню та диму. Марія увімкнула ліхтар і знайшла собаку. Котів врятувати в неї не вийшло. Їй вдалося вибратися через вікно.

"Нічого не почула, я почала гасити на собі волосся. У мене загорілося волосся, і потім я побачила, що все темне, в диму, сусіди кричать. Котів я не знайшла, три котики там було", - повідомила Марія.

Дивіться відео - Постраждала розповіла про жахливу ніч у Києві під час атаки РФ:

Скриншот

Скільки людей постраждало в столиці

За останніми даними, кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 30 осіб. Медики надають необхідну допомогу потерпілим, розповів голова Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що до ліквідації наслідків ракетно-дронового удару по Києву залучено майже 300 рятувальників і 500 поліцейських.

"22 локації в різних районах столиці - це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, магазини, офіси. Абсолютна більшість ударів - по спальних районах", - написав він у Telegram.

Загинули чотири людини в спальному районі столиці. Не всі тіла ще деблоковано.

Також є інформація про людей, які можуть перебувати під завалами. Рятувальники працюють дуже обережно в надії відшукати живих.

Близько 30 людей травмовано, серед них двоє дітей і вагітна жінка. За ніч рятувальники врятували близько 70 людей - евакуювали з під'їздів, пошкоджених квартир.

Біля найбільш зруйнованого будинку на Лісовому масиві розгортаються мобільні підрозділи сервісного центру МВС та Міграційної служби, щоб одразу відновити людям втрачені документи.

У Київській області постраждали близько десятка людей, серед них 7-річна дитина. Протипожежні та аварійно-рятувальні роботи тривали також в Одеській, Харківській та Черкаській областях.

  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС, Нацполіція

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, за даними Повітряних сил, у ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є попадання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Уранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.

Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому. Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

Також у Мережі розлетілося емоційне відео, як біля одного з таких будинків стоїть жінка і не може стримати своїх емоцій - під завалами перебувають її донька та зять.

Дивіться відео - Після атаки РФ у Києві під завалами можуть бути люди:

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні війна Росії та України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку

12:47Інтерв'ю
Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФ

Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФ

11:46Війна
Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в Чорноморську

Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в Чорноморську

11:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Останні новини

12:47

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку

12:44

"До трьох років в'язниці": Максима Галкіна хочуть покарати в Ізраїлі

12:42

"Вітаннячка нареченій": Тіна Кароль з'явилась з обручкою на пальціВідео

12:41

У Путіна залишився рік: дипломат пояснив, чому диктатор хоче діалогу з Трампом

12:28

Навіщо фольгу ставлять за батареями: диво-лайфхак для холодних зим

Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українцівЦіни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців
12:26

Кремль хоче залучити 12 тисяч "збирачів Шахедів" із КНДР - ГУР

11:58

По 20 годин без світла: ексміністр попередив про загрозу масштабних відключень

11:46

Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФФотоВідео

11:46

"Загорілося волосся, все було в диму": киянка розповіла про пережите під час атаки РФ

Реклама
11:41

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

11:41

Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в ЧорноморськуФотоВідео

11:32

Повернеться: путініст Пресняков оголосив про рішення розлученого сина

11:26

Відповідь на терор РФ: Зеленський розповів про удари "Нептуном" по окупантахВідео

11:22

Справжній "вибух" мозку: треба знайти приховане число за 23 секунди

11:15

"Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

11:10

"Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по КиєвуВідео

11:08

Махає ліхтариком і просить допомоги: Ярославський розповів про жорстокий обстріл Києва

10:46

"Кровожерливе полювання": як українські знаменитості пережили страшну ніч у Києві

10:45

Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронівВідео

10:45

Чому 15 листопада не можна обговорювати чужі сімейні проблеми: яке церковне свято

Реклама
10:33

Тепер б'ють на 50 кілометрів: Федоров попередив про нову небезпеку дронів РФ

10:31

"Страшне розчарування": відома співачка розкрила головну помилку Ірини Білик

10:12

Коли святкують Різдво 2025 в Україні: 25 грудня чи 7 січня

10:10

В Україні почав дорожчати базовий продукт: експерт попередив, чи буде дефіцит

10:10

Після відмови від музики: Адель починає нову кар'єру

10:05

Секрет розкрито: навіщо в поїздах стукають по колесах і хто це робить

10:05

Як живе Київ після нічного удару РФ: світло за графіком, опалення - з перебоямиФото

09:51

Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters

09:36

"Перші зрадники": відома співачка приголомшила зізнанням про Козловського

09:29

Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на УкраїнуФото

09:05

Язик можна зламати: три найдовші слова української мови

08:52

Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

08:35

Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьківФотоВідео

08:18

Ізолювати і оточити місто: в ISW розповіли про новий план окупантів на фронті

08:15

Нам не можна впасти у фінальному раундіПогляд

07:55

У Саратові та Новоросійську - "прильоти", пошкоджено важливі об'єкти: що відомо

06:43

Одна людина загинула, 24 - поранені: у ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на КиївФото

06:10

Як Путін закинув вудку з наживкою для великого дурного карасяПогляд

05:48

Гороскоп на завтра 15 листопада: Терезам - нове знайомство, Близнюкам - труднощі

05:24

Починає стресувати: науковці з’ясували, на скільки можна залишати кота самого

Реклама
05:00

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

04:30

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

04:05

Катастрофа в Сонячній системі: астероїд-"вбивця міст" може протаранити Місяць

03:31

Бюджетно, але зі смаком: сім ідей подарунків на свята із секонд-хенду

03:09

Трамп може скасувати останні санкції проти Росії - чи варто чекати сюрпризів від США

03:02

Одна помилка повністю псує смак: кухар розповів, як правильно варити спагеті

02:35

Три знаки зодіаку отримають приємні сюрпризи до кінця осені: що їх чекає

02:21

Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

01:30

Наукою доведено: названо найкрасивішу жінку у світі

01:04

Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти