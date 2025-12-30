Рус
  Зірки

Заарештовано продюсера російської групи "Ласковый май"

Олена Кюпелі
30 грудня 2025, 19:16оновлено 30 грудня, 19:51
436
Андрія Разіна заарештували за шахрайство
Разіна заарештували за шахрайство
Разіна заарештували за шахрайство / Колаж Главред, фото РосЗМІ

Коротко:

  • За що заарештований Разін
  • Де вона ховається

У терористичній Росії заарештували популярного музичного продюсера гурту "Ласковый май" Андрія Разіна.

Як пишуть російські пропагандисти, суд обрав запобіжний захід щодо Андрія Разіна. Колишнього керівника гурту "Ласковый май" заочно заарештовано.

відео дня

"Клопотання слідчого задовольнити. Обрати Разіну запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці з моменту його екстрадиції до РФ або його затримання на російській території", - заявили в суді.

Пропагандисти пишуть, що кримінальну справу проти продюсера було порушено ще 2021 року. Його звинувачують у привласненні грошей, які мали відраховуватися Сергію Кузнєцову, автору багатьох хітів "Ласкового мая".

Андрій Разін
Андрій Разін утік до США / ТСН

За версією слідства, Разін використовував підроблені документи, щоб представити себе головним правовласником пісень гурту. Матеріальні збитки постраждалих оцінюють у 500 мільйонів рублів (266 млн гривень).

У 2022-му несподівано помер Сергій Кузнєцов. Того ж року не стало соліста гурту, путініста і прихильника нападу Росії на Україну - Юрія Шатунова. Разіну ж вдалося сховатися за кордоном і отримати турецьке громадянство.

Продюсеру гурту загрожує до десяти років позбавлення волі. Він оголошений у міжнародний розшук. Однак сам Андрій продовжує жити в США й активно ділитися в соцмережах фактами про "Ласковий май".

Юрій Шатунов

Юрій Шатунов - радянський і російський співак, музикант і композитор. Колишній соліст гурту Ласковый май. Виконавець таких треків, як "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" та ін., повідомляє Вікіпедія.

