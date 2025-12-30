РФ "взяли міста" лише на словах: яка реальна ситуація в Мирнограді та Гуляйполі

Російська пропаганда системно маніпулює фактами.

Що дійсно відбувається на найважчому відрузку фронту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 37 окрема бригада морської піхоти

Російські медіа поширюють дезінформацію про нібито повне взяття стратегічно важливих міст Донеччини та Запоріжжя. Майор ЗСУ й політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу наголосив: реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від заяв Кремля.

Мирноград і Покровськ тримають оборону

За словами Ткачука, ворог намагається оточити Мирноград, атакуючи з кількох напрямків, проте місто залишається під контролем України. Оборону агломерації тримає 7-й корпус ДШВ.

У Покровську ситуація складніша: південна частина міста перебуває під контролем окупантів, тоді як північ утримують Сили оборони. Логістика працює, а українські підрозділи навіть проводять контратаки, зриваючи плани ворога захопити вузол у Гришиному.

Бої у Гуляйполі

У Запорізькій області загострилася ситуація навколо Гуляйполя. Минулого тижня українські сили втратили командно-спостережний пункт одного з батальйонів, але місто не окуповане.

"Росіяни не контролюють сьогодні весь населений пункт. В місті йдуть бої", — підкреслив Ткачук.

Він також звернув увагу на проблеми в організації оборони: покладати захист великого вузла лише на сили територіальної оборони було стратегічною помилкою після падіння Вугледара.

Майор ЗСУ пояснив: російська пропаганда системно перебільшує успіхи, видаючи будь-яке просування на околицях чи захід у "сіру зону" за повне захоплення міста. Подібні інформаційні кампанії вже проводилися щодо Куп’янська, аби посіяти паніку серед українців.

"Говорити з їхнього боку, що вони щось контролюють, — це брехня просто чистої води", — резюмував Ткачук.

Українцям радять довіряти лише офіційним даним Генштабу та перевіреним аналітикам, а не ворожим зведенням.

Ситуація на фронті: прогноз генерала ЗСУ

Військовий аналітик, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що прагнення захопити великі обласні центри залишається для Росії постійною метою. На його думку, такі міста, як Дніпро і Запоріжжя, становлять для Москви особливий інтерес. При цьому експерт підкреслив, що наразі у російських військ недостатньо ресурсів для їх взяття.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області.

Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

