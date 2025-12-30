РФ "взяли міста" лише на словах: яка реальна ситуація в Мирнограді та Гуляйполі

Основні тези:
- Мирноград і Покровськ не окуповані, бої тривають
- Гуляйполе теж не під контролем РФ
- Кремль поширює фейки для паніки
Російські медіа поширюють дезінформацію про нібито повне взяття стратегічно важливих міст Донеччини та Запоріжжя. Майор ЗСУ й політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу наголосив: реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від заяв Кремля.
Мирноград і Покровськ тримають оборону
За словами Ткачука, ворог намагається оточити Мирноград, атакуючи з кількох напрямків, проте місто залишається під контролем України. Оборону агломерації тримає 7-й корпус ДШВ.
У Покровську ситуація складніша: південна частина міста перебуває під контролем окупантів, тоді як північ утримують Сили оборони. Логістика працює, а українські підрозділи навіть проводять контратаки, зриваючи плани ворога захопити вузол у Гришиному.
Бої у Гуляйполі
У Запорізькій області загострилася ситуація навколо Гуляйполя. Минулого тижня українські сили втратили командно-спостережний пункт одного з батальйонів, але місто не окуповане.
"Росіяни не контролюють сьогодні весь населений пункт. В місті йдуть бої", — підкреслив Ткачук.
Він також звернув увагу на проблеми в організації оборони: покладати захист великого вузла лише на сили територіальної оборони було стратегічною помилкою після падіння Вугледара.
Майор ЗСУ пояснив: російська пропаганда системно перебільшує успіхи, видаючи будь-яке просування на околицях чи захід у "сіру зону" за повне захоплення міста. Подібні інформаційні кампанії вже проводилися щодо Куп’янська, аби посіяти паніку серед українців.
"Говорити з їхнього боку, що вони щось контролюють, — це брехня просто чистої води", — резюмував Ткачук.
Українцям радять довіряти лише офіційним даним Генштабу та перевіреним аналітикам, а не ворожим зведенням.
Ситуація на фронті: прогноз генерала ЗСУ
Військовий аналітик, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що прагнення захопити великі обласні центри залишається для Росії постійною метою. На його думку, такі міста, як Дніпро і Запоріжжя, становлять для Москви особливий інтерес. При цьому експерт підкреслив, що наразі у російських військ недостатньо ресурсів для їх взяття.
Ситуація на фронті - останні новини
Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.
Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області.
Про персону: Андрій Ткачук
Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.
