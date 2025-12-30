Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ "взяли міста" лише на словах: яка реальна ситуація в Мирнограді та Гуляйполі

Дар'я Пшеничник
30 грудня 2025, 17:26
81
Російська пропаганда системно маніпулює фактами.
Гуляйполе Мирноград
Що дійсно відбувається на найважчому відрузку фронту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 37 окрема бригада морської піхоти

Основні тези:

  • Мирноград і Покровськ не окуповані, бої тривають
  • Гуляйполе теж не під контролем РФ
  • Кремль поширює фейки для паніки

Російські медіа поширюють дезінформацію про нібито повне взяття стратегічно важливих міст Донеччини та Запоріжжя. Майор ЗСУ й політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу наголосив: реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від заяв Кремля.

Мирноград і Покровськ тримають оборону

За словами Ткачука, ворог намагається оточити Мирноград, атакуючи з кількох напрямків, проте місто залишається під контролем України. Оборону агломерації тримає 7-й корпус ДШВ.

відео дня

У Покровську ситуація складніша: південна частина міста перебуває під контролем окупантів, тоді як північ утримують Сили оборони. Логістика працює, а українські підрозділи навіть проводять контратаки, зриваючи плани ворога захопити вузол у Гришиному.

Бої у Гуляйполі

У Запорізькій області загострилася ситуація навколо Гуляйполя. Минулого тижня українські сили втратили командно-спостережний пункт одного з батальйонів, але місто не окуповане.

"Росіяни не контролюють сьогодні весь населений пункт. В місті йдуть бої", — підкреслив Ткачук.

Він також звернув увагу на проблеми в організації оборони: покладати захист великого вузла лише на сили територіальної оборони було стратегічною помилкою після падіння Вугледара.

Майор ЗСУ пояснив: російська пропаганда системно перебільшує успіхи, видаючи будь-яке просування на околицях чи захід у "сіру зону" за повне захоплення міста. Подібні інформаційні кампанії вже проводилися щодо Куп’янська, аби посіяти паніку серед українців.

"Говорити з їхнього боку, що вони щось контролюють, — це брехня просто чистої води", — резюмував Ткачук.

Українцям радять довіряти лише офіційним даним Генштабу та перевіреним аналітикам, а не ворожим зведенням.

Ситуація на фронті: прогноз генерала ЗСУ

Військовий аналітик, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що прагнення захопити великі обласні центри залишається для Росії постійною метою. На його думку, такі міста, як Дніпро і Запоріжжя, становлять для Москви особливий інтерес. При цьому експерт підкреслив, що наразі у російських військ недостатньо ресурсів для їх взяття.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Андрій Ткачук

Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Запорізька область новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін "віджав" у Криму "дачу Януковича" і побудував собі шикарний палац - ФБК

Путін "віджав" у Криму "дачу Януковича" і побудував собі шикарний палац - ФБК

17:52Світ
РФ "взяли міста" лише на словах: яка реальна ситуація в Мирнограді та Гуляйполі

РФ "взяли міста" лише на словах: яка реальна ситуація в Мирнограді та Гуляйполі

17:26Війна
Росія готує масовану атаку на Україну: названо дату та які регіони під прицілом

Росія готує масовану атаку на Україну: названо дату та які регіони під прицілом

16:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощ

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощ

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

Останні новини

18:28

Становить серйозну загрозу: чим небезпечна сіль, якою взимку борються з ожеледицею

18:19

"Ніякої обробки і ретуші": Ольга Сумська поділилася своїми "чесними" фото

18:16

Новий рік-2026: що категорично не можна робити 31 грудня

17:52

Путін "віджав" у Криму "дачу Януковича" і побудував собі шикарний палац - ФБКФотоВідео

17:48

Привітання з прийдешнім Новим Роком 2026: картинки та побажання

Новий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - ПопенкоНовий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - Попенко
17:28

"Мій гурт зіграв останній концерт": Хливнюк висловився про цинічний злочин РФ

17:26

РФ "взяли міста" лише на словах: яка реальна ситуація в Мирнограді та Гуляйполі

17:04

Литва готується підривати мости на кордоні з РФ і Білоруссю - ЗМІ

16:41

Росія готує масовану атаку на Україну: названо дату та які регіони під прицілом

Реклама
16:32

Фінал серіалу "Дивні дива": дата виходу та головні події останнього епізодуВідео

16:27

Залишатися небезпечно: у двох областях України оголосили обов’язкову евакуацію

16:06

Зима під загрозою блекауту: експерт озвучив тривожний сценарій для столиці ексклюзив

15:52

"Мир на горизонті": Туск назвав нові терміни завершення війни

15:45

Чотири знаки зодіаку, які стають кращими матерями, ніж доньками

15:25

"В Україні знищили кар'єри": перехід Каменських на російську обурив Славу Дьоміна

15:16

З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

15:15

Чому 31 грудня не можна сідати за стіл у чорному одязі: яке церковне свято

15:00

Сибіга чітко відповів на "занепокоєння" Моді щодо "атаки" на резиденцію Путіна

14:49

Путіністка Кудрявцева терміново покинула Росію на тлі нервового зриву

14:15

Хрещення буде по-новому: церковний календар на січень 2026 року

Реклама
14:05

Сирський анонсував зміни у перехопленні Шахедів: якою буде нова тактика

14:05

Захист інтелектуальної власності та протидія пропаганді: Ініціатива "Чисте небо" про підсумки 2025 року новини компанії

13:45

Боржемська показалася з дорослими дітьми від покійного Узєлкова - деталі

13:34

Джамала переспівала новорічний хіт Вєрки Сердючки українською мовоюВідео

13:11

Почалися морози: садівник розповів, що варто зробити в саду та на городіВідео

13:01

Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

12:15

Що не можна зберігати в підвалі: речі, які зіпсуються найшвидше

12:14

"Політику в сторону": Руслана висловилася про гучний скандал на Євробаченні

12:11

Місячний календар на січень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

12:07

"Закохався з першого погляду": Олександра Кучеренко розкрила свій новорічний секрет

12:05

"Найстрашніше": відомий співак втратив голос просто на концерті

12:03

Його обожнювали навіть багатії з Європи: який десерт був візитівкою Києва

11:55

Шахедів стане менше: ЗСУ рознесли важливі об’єкти окупантів, що відомоВідео

11:34

Одні руїни та суцільне спустошення: який вигляд має Куп'янськ заразФото

11:27

"Суцільне дно": відомий музикант жорстко пройшовся по Пригожину і Валерії

11:14

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

11:13

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

10:50

"Ми не можемо просто піти": Зеленський назвав умову виведення військ з Донбасу

10:44

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

10:41

Хліб на заквасці vs цільнозерновий: який дійсно корисніший для кишківника

Реклама
10:38

Посівний календар на січень 2026: найкращі дні для посіву розсади

10:28

Михайло Воронич досьє

10:20

Нещасливі разом: відомий російський актор 6 років знущався з дружини

10:15

У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 роціВідео

10:08

Артем Дегтяр досьє

09:43

Перебої зі світлом та зміна руху потягів: наслідки атаки на Чернігівщину

09:41

Попала на велику суму: ексучасниця "Холостяка" розкрила правду про шоу

09:31

Гороскоп на січень 2026: Дівам - великі зміни, Скорпіонам - зустріч

09:31

Нотаріат в умовах цифрової трансформації: як держава переходить до електронних довіреностей та онлайн-реєстрацій новини компанії

09:17

"Світла може не бути по кілька днів": названо умову збільшення відключень

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти