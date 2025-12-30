На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

Ви дізнаєтесь:
- Коли розпочнеться магнітна буря
- Якої сили вона буде
Скоро Україну накриє сильна магнітна буря червоного рівня. Вона розпочнеться у перший день 2026 року. Про це повідомляє meteoagent.
Так, у вівторок, 30 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Вже у середу, 31 грудня, сонячна активність зросте до К-індексу 4,3 (жовтий рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
А ось 1 січня, очікується пік сонячної активності. К-індекс досягне позначки 5, що відповідає сильним магнітним бурям.
Водночас, за даними meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Зазначається, що за минулу добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М4,3.
"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", - йдеться у повідомленні.
Варто додати, що станом на 30 грудня ймовірність спалаху на Сонці М-класу дорівнює 45%, а ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%. Також зараз на Сонці помічено 32 сонячні плями.
Як магнітні бурі впливають на людей
Зміни в геомагнітному середовищі можуть негативно впливати на організм людини. У такі дні багато людей відзначають погіршення самопочуття, слабкість і головні болі.
Також можуть виникати такі негативні симптоми:
- запаморочення;
- нудота;
- біль у серці;
- слабкість і сонливість;
- підвищений тиск.
Що робити під час магнітної бурі
Як повідомляє Главред, фізична активність під час магнітних бур може допомогти покращити кровообіг і підвищити загальний тонус організму та його здатність пристосовуватися до різких змін в навколишньому середовищі.
Також рекомендується споживати здорову їжу, багату на вітаміни та мінерали, вживати достатню кількість рідини.
Що важливо, алкоголь і кофеїн можуть погіршити стан у дні з високою магнітною активністю, тому варто обмежити їх вживання.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
