На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

Через магнітну бурю можливі головний біль, втома і перепади тиску.

Прогноз магнітних бур в Україні / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Коли розпочнеться магнітна буря

Якої сили вона буде

Скоро Україну накриє сильна магнітна буря червоного рівня. Вона розпочнеться у перший день 2026 року. Про це повідомляє meteoagent.

Так, у вівторок, 30 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Вже у середу, 31 грудня, сонячна активність зросте до К-індексу 4,3 (жовтий рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

А ось 1 січня, очікується пік сонячної активності. К-індекс досягне позначки 5, що відповідає сильним магнітним бурям.

Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Водночас, за даними meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Зазначається, що за минулу добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М4,3.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що станом на 30 грудня ймовірність спалаху на Сонці М-класу дорівнює 45%, а ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%. Також зараз на Сонці помічено 32 сонячні плями.

Як магнітні бурі впливають на людей

Зміни в геомагнітному середовищі можуть негативно впливати на організм людини. У такі дні багато людей відзначають погіршення самопочуття, слабкість і головні болі.

Також можуть виникати такі негативні симптоми:

запаморочення;

нудота;

біль у серці;

слабкість і сонливість;

підвищений тиск.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, фізична активність під час магнітних бур може допомогти покращити кровообіг і підвищити загальний тонус організму та його здатність пристосовуватися до різких змін в навколишньому середовищі.

Також рекомендується споживати здорову їжу, багату на вітаміни та мінерали, вживати достатню кількість рідини.

Що важливо, алкоголь і кофеїн можуть погіршити стан у дні з високою магнітною активністю, тому варто обмежити їх вживання.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

