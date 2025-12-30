Зеленський визначився з кандидатурою голови ОП: ЗМІ дізналися, хто це

Головне з новини:
- Зеленський визначився з кандидатурою нового керівника ОП, імовірним претендентом є Владислав Власюк
- Власюк має великий досвід у юриспруденції, держструктурах та санкційній політиці
- Він уже багато років співпрацює з ОП та очолює ключові напрями
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обрав людину, яка очолить його Офіс. За інформацією ZN.UA, отриманою від джерела в ОП, найбільш імовірним претендентом є чинний уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.
Хто такий Владислав Власюк
Власюк має тривалий юридичний та державний досвід. Свою кар’єру він розпочав у 2010–2013 роках як помічник адвоката Олексія Бонюка, з яким згодом співпрацював у проєктах Міністерства юстиції. У 2012 році отримав адвокатське свідоцтво та почав практикувати.
Сьогодні він є співзасновником і керівним партнером юридичної компанії "єПраво".
Досвід у державних структурах
- У 2014 році увійшов до Громадської ради при Міненерго та вугільної промисловості, очолював юридичну комісію.
- У 2014–2019 роках працював помічником народного депутата Вадима Сидорчука ("Народний фронт").
- У 2015–2016 роках обіймав посади в структурах Нацполіції.
- У 2017 році разом із братом-близнюком заснував адвокатське об’єднання Twin Lawyers.
- Був співзасновником кількох громадських організацій, серед яких LEAD office, "Юристи за екологію" та ініціатива "СтопБулінг".
- Керував антирейдерською колегією Мін’юсту, що розглядала скарги у сфері держреєстрації.
- У 2017–2019 роках очолював директорат із прав людини та доступу до правосуддя Мін’юсту, а також керував департаментом держреєстрації та нотаріату.
Робота після 2020 року
З 2020 року Власюк є позаштатним радником Офісу президента. У 2021–2022 роках працював радником у Міністерстві аграрної політики. Він також є першим заступником керівника міжвідомчої групи Task Force UA, що займається пошуком і вилученням активів осіб, пов’язаних із російською агресією.
З квітня 2022 року Власюк - секретар Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола. У 2023 році увійшов до наглядової ради "Сенс Банку". У 2024 році Зеленський призначив його уповноваженим із санкційної політики.
Що далі
Офіційне рішення про призначення глави ОП ще не оголошене, однак джерела вказують, що саме Власюк наразі є ключовим кандидатом на цю посаду.
Відставка Єрмака - останні новини
Як писав Главред, 28 листопада глава ОП Андрій Єрмак подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Єрмаку за патріотичну позицію в переговорах та анонсував консультації щодо нового керівника Офісу президента.
Крім того, Зеленський вивів Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони України та зі Ставки Верховного головнокомандувача.
Нагадаємо, НАБУ та САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Слідчі дії санкціоновані і відбувалися в рамках розслідування.
Вас може зацікавити:
- Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News
- "Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій
- Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа
Про джерело: ZN.ua
ZN.ua - українське суспільно-політичне онлайн-видання, електронна версія тижневика "Дзеркало тижня". Спеціалізується на аналітиці, розслідуваннях та експертних матеріалах про політику, економіку, безпеку та міжнародні події. Видання відоме глибоким підходом та орієнтацією на перевірені факти.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред