Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зеленський визначився з кандидатурою голови ОП: ЗМІ дізналися, хто це

Дар'я Пшеничник
30 грудня 2025, 21:35
595
Найбільш імовірним претендентом є чинний уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.
Офис президента
Хто очолить Офіс президента замість Єрмака / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Головне з новини:

відео дня
  • Зеленський визначився з кандидатурою нового керівника ОП, імовірним претендентом є Владислав Власюк
  • Власюк має великий досвід у юриспруденції, держструктурах та санкційній політиці
  • Він уже багато років співпрацює з ОП та очолює ключові напрями

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обрав людину, яка очолить його Офіс. За інформацією ZN.UA, отриманою від джерела в ОП, найбільш імовірним претендентом є чинний уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.

Хто такий Владислав Власюк

Власюк має тривалий юридичний та державний досвід. Свою кар’єру він розпочав у 2010–2013 роках як помічник адвоката Олексія Бонюка, з яким згодом співпрацював у проєктах Міністерства юстиції. У 2012 році отримав адвокатське свідоцтво та почав практикувати.

Сьогодні він є співзасновником і керівним партнером юридичної компанії "єПраво".

Досвід у державних структурах

  • У 2014 році увійшов до Громадської ради при Міненерго та вугільної промисловості, очолював юридичну комісію.
  • У 2014–2019 роках працював помічником народного депутата Вадима Сидорчука ("Народний фронт").
  • У 2015–2016 роках обіймав посади в структурах Нацполіції.
  • У 2017 році разом із братом-близнюком заснував адвокатське об’єднання Twin Lawyers.
  • Був співзасновником кількох громадських організацій, серед яких LEAD office, "Юристи за екологію" та ініціатива "СтопБулінг".
  • Керував антирейдерською колегією Мін’юсту, що розглядала скарги у сфері держреєстрації.
  • У 2017–2019 роках очолював директорат із прав людини та доступу до правосуддя Мін’юсту, а також керував департаментом держреєстрації та нотаріату.

Робота після 2020 року

З 2020 року Власюк є позаштатним радником Офісу президента. У 2021–2022 роках працював радником у Міністерстві аграрної політики. Він також є першим заступником керівника міжвідомчої групи Task Force UA, що займається пошуком і вилученням активів осіб, пов’язаних із російською агресією.

З квітня 2022 року Власюк - секретар Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола. У 2023 році увійшов до наглядової ради "Сенс Банку". У 2024 році Зеленський призначив його уповноваженим із санкційної політики.

Що далі

Офіційне рішення про призначення глави ОП ще не оголошене, однак джерела вказують, що саме Власюк наразі є ключовим кандидатом на цю посаду.

Відставка Єрмака - останні новини

Як писав Главред, 28 листопада глава ОП Андрій Єрмак подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Єрмаку за патріотичну позицію в переговорах та анонсував консультації щодо нового керівника Офісу президента.

Крім того, Зеленський вивів Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони України та зі Ставки Верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Слідчі дії санкціоновані і відбувалися в рамках розслідування.

Вас може зацікавити:

Про джерело: ZN.ua

ZN.ua - українське суспільно-політичне онлайн-видання, електронна версія тижневика "Дзеркало тижня". Спеціалізується на аналітиці, розслідуваннях та експертних матеріалах про політику, економіку, безпеку та міжнародні події. Видання відоме глибоким підходом та орієнтацією на перевірені факти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Офіс президента
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік

Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік

21:52Україна
Зеленський визначився з кандидатурою голови ОП: ЗМІ дізналися, хто це

Зеленський визначився з кандидатурою голови ОП: ЗМІ дізналися, хто це

21:35Політика
"Ухвалено стратегічне рішення": стало відомо, чи покинуть ЗСУ Покровськ

"Ухвалено стратегічне рішення": стало відомо, чи покинуть ЗСУ Покровськ

21:03Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

Останні новини

22:59

Як Путін Трампа "гнилим оселедцем" нагодував

22:58

Купувати чи чекати: експерти спрогнозували вартість житла в Україні у 2026

22:25

Подружжя знайшло капсулу часу: пара розкрила давню таємницю свого будинку

22:24

Популярна голлівудська актриса схудла на приголомшливі 22 кг

21:52

Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік

Новий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - ПопенкоНовий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - Попенко
21:35

Зеленський визначився з кандидатурою голови ОП: ЗМІ дізналися, хто це

21:32

Тополя визвірився на журналістку на запитання про розлучення

21:24

Володимир Зеленський захворів - що з ним сталося

21:03

"Ухвалено стратегічне рішення": стало відомо, чи покинуть ЗСУ Покровськ

Реклама
20:25

Соціологічне опитування: показники довіри до БЕБ зросли майже вдвічі

19:58

Гороскоп на завтра 31 грудня: Скорпіонам - хвилювання, Терезам - прибуток

19:55

Переможниця "Холостяка-13" виходить заміж: хто стане її чоловіком

19:16

Заарештовано продюсера російської групи "Ласковый май"

19:14

Гарантії безпеки для України: Зеленський назвав ключові умови та роль США

19:11

Деколонізація топонімії: у Києві прибрали прізвище Чайковського з назви музакадемії

19:10

Дрони, яких не було на Валдаі. Чому саме так збрехав Путін?Погляд

18:28

Становить серйозну загрозу: чим небезпечна сіль, якою взимку борються з ожеледицею

18:19

"Ніякої обробки і ретуші": Ольга Сумська поділилася своїми "чесними" фото

18:16

Новий рік-2026: що категорично не можна робити 31 грудня

17:52

Путін "віджав" у Криму "дачу Януковича" і побудував собі шикарний палац - ФБКФотоВідео

Реклама
17:48

Привітання з прийдешнім Новим Роком 2026: картинки та побажання

17:28

"Мій гурт зіграв останній концерт": Хливнюк висловився про цинічний злочин РФ

17:26

РФ "взяли міста" лише на словах: яка реальна ситуація в Мирнограді та Гуляйполі

17:04

Литва готується підривати мости на кордоні з РФ і Білоруссю - ЗМІ

16:41

Росія готує масовану атаку на Україну: названо дату та які регіони під прицілом

16:32

Фінал серіалу "Дивні дива": дата виходу та головні події останнього епізодуВідео

16:27

Залишатися небезпечно: у двох областях України оголосили обов’язкову евакуацію

16:06

Зима під загрозою блекауту: експерт озвучив тривожний сценарій для столиці ексклюзив

15:52

"Мир на горизонті": Туск назвав нові терміни завершення війни

15:45

Чотири знаки зодіаку, які стають кращими матерями, ніж доньками

15:25

"В Україні знищили кар'єри": перехід Каменських на російську обурив Славу Дьоміна

15:16

З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

15:15

Чому 31 грудня не можна сідати за стіл у чорному одязі: яке церковне свято

15:00

Сибіга чітко відповів на "занепокоєння" Моді щодо "атаки" на резиденцію Путіна

14:49

Путіністка Кудрявцева терміново покинула Росію на тлі нервового зриву

14:15

Хрещення буде по-новому: церковний календар на січень 2026 року

14:05

Сирський анонсував зміни у перехопленні Шахедів: якою буде нова тактика

14:05

Захист інтелектуальної власності та протидія пропаганді: Ініціатива "Чисте небо" про підсумки 2025 року новини компанії

13:45

Боржемська показалася з дорослими дітьми від покійного Узєлкова - деталі

13:34

Джамала переспівала новорічний хіт Вєрки Сердючки українською мовоюВідео

Реклама
13:11

Почалися морози: садівник розповів, що варто зробити в саду та на городіВідео

13:01

Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

12:15

Що не можна зберігати в підвалі: речі, які зіпсуються найшвидше

12:14

"Політику в сторону": Руслана висловилася про гучний скандал на Євробаченні

12:11

Місячний календар на січень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

12:07

"Закохався з першого погляду": Олександра Кучеренко розкрила свій новорічний секрет

12:05

"Найстрашніше": відомий співак втратив голос просто на концерті

12:03

Його обожнювали навіть багатії з Європи: який десерт був візитівкою Києва

11:55

Шахедів стане менше: ЗСУ рознесли важливі об’єкти окупантів, що відомоВідео

11:34

Одні руїни та суцільне спустошення: який вигляд має Куп'янськ заразФото

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти