Зеленський визначився з кандидатурою голови ОП: ЗМІ дізналися, хто це

Найбільш імовірним претендентом є чинний уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.

Хто очолить Офіс президента замість Єрмака / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Зеленський визначився з кандидатурою нового керівника ОП, імовірним претендентом є Владислав Власюк

Власюк має великий досвід у юриспруденції, держструктурах та санкційній політиці

Він уже багато років співпрацює з ОП та очолює ключові напрями

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обрав людину, яка очолить його Офіс. За інформацією ZN.UA, отриманою від джерела в ОП, найбільш імовірним претендентом є чинний уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.

Хто такий Владислав Власюк

Власюк має тривалий юридичний та державний досвід. Свою кар’єру він розпочав у 2010–2013 роках як помічник адвоката Олексія Бонюка, з яким згодом співпрацював у проєктах Міністерства юстиції. У 2012 році отримав адвокатське свідоцтво та почав практикувати.

Сьогодні він є співзасновником і керівним партнером юридичної компанії "єПраво".

Досвід у державних структурах

У 2014 році увійшов до Громадської ради при Міненерго та вугільної промисловості, очолював юридичну комісію.

У 2014–2019 роках працював помічником народного депутата Вадима Сидорчука ("Народний фронт").

У 2015–2016 роках обіймав посади в структурах Нацполіції.

У 2017 році разом із братом-близнюком заснував адвокатське об’єднання Twin Lawyers.

Був співзасновником кількох громадських організацій, серед яких LEAD office, "Юристи за екологію" та ініціатива "СтопБулінг".

Керував антирейдерською колегією Мін’юсту, що розглядала скарги у сфері держреєстрації.

У 2017–2019 роках очолював директорат із прав людини та доступу до правосуддя Мін’юсту, а також керував департаментом держреєстрації та нотаріату.

Робота після 2020 року

З 2020 року Власюк є позаштатним радником Офісу президента. У 2021–2022 роках працював радником у Міністерстві аграрної політики. Він також є першим заступником керівника міжвідомчої групи Task Force UA, що займається пошуком і вилученням активів осіб, пов’язаних із російською агресією.

З квітня 2022 року Власюк - секретар Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола. У 2023 році увійшов до наглядової ради "Сенс Банку". У 2024 році Зеленський призначив його уповноваженим із санкційної політики.

Що далі

Офіційне рішення про призначення глави ОП ще не оголошене, однак джерела вказують, що саме Власюк наразі є ключовим кандидатом на цю посаду.

Відставка Єрмака - останні новини

Як писав Главред, 28 листопада глава ОП Андрій Єрмак подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Єрмаку за патріотичну позицію в переговорах та анонсував консультації щодо нового керівника Офісу президента.

Крім того, Зеленський вивів Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони України та зі Ставки Верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Слідчі дії санкціоновані і відбувалися в рамках розслідування.

