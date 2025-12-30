Рус
"Політику в сторону": Руслана висловилася про гучний скандал на Євробаченні

Христина Трохимчук
30 грудня 2025, 12:14
Від участі в Євробаченні-2026 вже відмовилися 5 країн.
Руслана Лижичко - Євробачення
Руслана Лижичко - Євробачення скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана

Ви дізнаєтеся:

  • Хто відмовився від участі в Євробаченні
  • Як на це відреагувала Руслана

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана відреагувала на скандальний бойкот конкурсу, який оголосили п'ять європейських країн через участь Ізраїлю. У коментарі для Новини.LIVE співачка зазначила, що вважатиме за краще зосередитися на конкурсантах та їхніх виступах, а не на політиці.

У 2026 році конкурс зіткнеться з наймасштабнішим бойкотом у своїй історії - проти участі Ізраїлю висловилися п'ять країн. Оскільки організатори "Євробачення" відмовилися виключити державу зі списку учасників, Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія не відправлять своїх представників до Австрії.

відео дня
Руслана Лижичко
Руслана Лижичко - бойкот Євробачення / фото: instagram.com, Руслана

Руслана вважає, що "Євробачення" має залишатися насамперед творчим конкурсом, а не політичною ареною. Вона зізналася, що не має можливості вплинути на те, що відбувається, тому намагається не втягуватися в політичні процеси навколо шоу.

"Я намагаюся це для себе відсіяти. Просто віддаляю це і відкладаю політику кудись убік. Розумію, що вона є, але не аналізую і не беру до уваги, тому що я знаю, що безсила. Я ніяк не вплину саме на ці процеси", - пояснила Руслана.

Руслана
Руслана - Євробачення 2004 / фото: instagram.com, Руслана

Співачка підкреслила, що їй насамперед цікаві сильні номери та музичні ідеї артистів. Вона стежить за тим, хто може заявити про себе яскраво та нестандартно.

"Я завжди вдивлялася в музику. Мені цікаво, хто виграє, покаже щось проти трендів або оригінальне. Цікаво подивитися, хто вийде і скаже: "Я ось такий". Мене ось це цікавить - музичні амбіції", - підсумувала переможниця "Євробачення".

Руслана Лижичко
Руслана Лижичко / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що відомий композитор і піаніст Євген Хмара розповів, як російські зірки поводилися з українськими артистами. В інтерв'ю Славі Дьоміну він зізнався, що рівень культури в РФ завжди був низьким, навіть серед представників шоу-бізнесу.

Також дружина відомого російського актора Віктора Логінова звинуватила чоловіка в зрадах, побоях і моральних знущаннях. Дівчина записала серію відео в соцмережах, де розповіла всю правду про життя з російською зіркою. За її словами, Логінов регулярно піднімав на неї руку, зраджував і принижував.

Про персону: Руслана Лижичко

Руслана Лижичко або мононімно Руслана - українська співачка, музичний продюсер, автор-виконавець. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

