"Політику в сторону": Руслана висловилася про гучний скандал на Євробаченні

Руслана Лижичко - Євробачення скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана відреагувала на скандальний бойкот конкурсу, який оголосили п'ять європейських країн через участь Ізраїлю. У коментарі для Новини.LIVE співачка зазначила, що вважатиме за краще зосередитися на конкурсантах та їхніх виступах, а не на політиці.

У 2026 році конкурс зіткнеться з наймасштабнішим бойкотом у своїй історії - проти участі Ізраїлю висловилися п'ять країн. Оскільки організатори "Євробачення" відмовилися виключити державу зі списку учасників, Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія не відправлять своїх представників до Австрії.

Руслана Лижичко - бойкот Євробачення / фото: instagram.com, Руслана

Руслана вважає, що "Євробачення" має залишатися насамперед творчим конкурсом, а не політичною ареною. Вона зізналася, що не має можливості вплинути на те, що відбувається, тому намагається не втягуватися в політичні процеси навколо шоу.

"Я намагаюся це для себе відсіяти. Просто віддаляю це і відкладаю політику кудись убік. Розумію, що вона є, але не аналізую і не беру до уваги, тому що я знаю, що безсила. Я ніяк не вплину саме на ці процеси", - пояснила Руслана.

Руслана - Євробачення 2004 / фото: instagram.com, Руслана

Співачка підкреслила, що їй насамперед цікаві сильні номери та музичні ідеї артистів. Вона стежить за тим, хто може заявити про себе яскраво та нестандартно.

"Я завжди вдивлялася в музику. Мені цікаво, хто виграє, покаже щось проти трендів або оригінальне. Цікаво подивитися, хто вийде і скаже: "Я ось такий". Мене ось це цікавить - музичні амбіції", - підсумувала переможниця "Євробачення".

Руслана Лижичко / інфографіка: Главред

Про персону: Руслана Лижичко Руслана Лижичко або мононімно Руслана - українська співачка, музичний продюсер, автор-виконавець. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

