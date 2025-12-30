Путін "віджав" у Криму "дачу Януковича" і побудував собі шикарний палац - ФБК

Ще до окупації Криму про будівництво писали українські ЗМІ, об'єкт тоді назвали "дачею Януковича".

Розслідувачі знайшли новий палац Путіна в Криму / колаж: Главред, фото: скріншот

"Дача Януковича" зараз перебуває у власності "друзів Путіна"

Соратники Навального опублікували архітектурні плани палацу

Журналісти російського Фонду боротьби з корупцією з'ясували, що на півдні окупованого Криму на мисі Айя побудували палац для російського диктатора Володимира Путіна. Його вартість оцінили у 128 млн доларів.

Ще до окупації Криму про будівництво писали українські ЗМІ, об'єкт тоді назвали "дачею Януковича". Раніше там була радянська база відпочинку, 2007 року її територію купила сім'я Віктора Януковича за 1,2 мільйона доларів. У 2013 році Янукович, який обіймав тоді посаду президента України, заперечував, що він і його сім'я мають стосунок до будівництва на мисі Айя.

Після окупації півострова Росією тодішня маріонетка Кремля Севастополя Сергій Меняйло говорив, що об'єкт може бути переданий російській владі. Тоді ж повідомлялося, що садибу планують добудувати і відкрити там санаторій, але в підсумку було ухвалено рішення, що об'єкт передадуть Управлінню справами президента.

Пізніше журналісти писали, що недобудована резиденція перейшла у власність фірм, пов'язаних із людьми з найближчого оточення Путіна: Юрія і Бориса Ковальчуків. За даними ФБК, там продовжилося будівництво, але "дача Януковича" - це "халупа, хибарочка, порівняно з тим, що побудували на мисі Айя зараз".

Соратники Навального також опублікували архітектурні плани палацу і його фотографії. У головній будівлі комплексу вони виявили зал площею 233 квадратні метри з обіднім столом на 20 осіб, спальню площею 154 квадратні метри з мармуровою ванною (50 квадратних метрів) із джакузі, ще одну спальню (183 квадратні метри), домашню клініку з декількома кабінетами, спа-центр із басейном, кріокамеру, кінозал, більярдну, винний льох. У комплекс також входить будова з гостьовими апартаментами, на даху яких розбито парк із видом на море.

За даними соратників Навального, будівництво комплексу фінансували бізнесмен Володимир Колбін, фірма "Аратрон", яка, як стверджується, давала гроші на виноробню біля "палацу Путіна", а також компанія Forstis, імовірно пов'язана з Юрієм Ковальчуком.

Про те, що садиба на мисі Айя пов'язана з друзями Володимира Путіна, писала 2021 року "Новая газета". Тоді журналісти називали її "дачею Ковальчука". Вони спробували потрапити на територію будівництва, але їх не пропустив чоловік у цивільному одязі, який стояв на КПП. На запитання, що це за будівництво і хто там перебуває, він відповів: "Путін". Один із будівельників також говорив журналістам, що дачу будують для президента Росії.

Палаци Путіна - деталі

Як повідомляв Главред, раніше співробітники ФБК випустили розслідування про розкішний чорноморський палац Путіна. Палац Путіна соратники Навального порівнюють за територією з князівством Монако. Площа самої ділянки становить 68 гектарів, але вона оточена буферною зоною в 7 тисяч гектарів, яка за документами належить ФСБ. Ба більше, над усією цією територією неухильно дотримується безпольотна зона.

Раніше з'явилися подробиці будівництва в Карелії біля Ладозького озера розкішної резиденції президента Росії Володимира Путіна.

Російський політолог Дмитро Орєшкін повідомив, що на будівництво розкішного особняка в районі села Прасковеевка під містом Геленджик, який називають палацом президента РФ Володимира Путіна, пішли гроші з так званого "басейну" - альтернативного бюджету.

