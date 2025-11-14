Відповідь на терор РФ: Зеленський розповів про удари 'Нептуном' по окупантах

Уночі українські воїни успішно застосували ракети "Довгий Нептун" по певних цілях на російській території.

Вночі ППО знищило 14 російських ракет / колаж: Главред, фото: ОП, US Army

Що заявив Володимир Зеленський:

Вночі ППО знищило 14 російських ракет

Росія продовжує терор проти українських міст

Українські ракети щомісяця дають більш відчутні та точні результати

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зміцнення української ППО та удари по території РФ за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та кількох доповідей командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка. Про це президент написав у п'ятницю, 14 листопада, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Перше: спрацювали наші "петріоти" і ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема, збито дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО - системами, здатними збивати балістику", - зазначив Зеленський. відео дня

Також президент доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, обрані мішені.

"Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури, і ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об'єкти", - додав Зеленський.

Окрім цього, президент повідомив, що цієї ночі українські воїни успішно застосували ракети "Довгий Нептун" по певних цілях на російській території.

"І це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати. Дякую кожному, хто працює на нашу ракетну програму і дає Україні цю точність і далекобійність. Слава Україні!", - додав він.

Дивіться відеоролик запуску ракет "Довгий Нептун"

Удари по РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 листопада в місті Новоросійськ (РФ) прогриміли вибухи. У результаті масованої атаки БПЛА пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс" і кілька берегових споруд.

У ніч на 13 листопада в 10 областях країни-агресора Росії гриміли потужні вибухи. Місцеві жителі скаржилися не тільки на гучні "хлопки", а й на вогняний дощ у небі.

У ніч на 12 листопада в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ прогриміли вибухи. Ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Ставролен".

Українські військові завдали потужного удару по позиціях російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. У результаті операції було уражено базу, де росіяни зберігали та обслуговували ударно-розвідувальні безпілотники "Оріон".

