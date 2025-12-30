Чому 31 грудня не можна сідати за стіл у чорному одязі: яке церковне свято

Не слід і сідати за святковий стіл у чорному одязі, бо це може привернути жалобу та смуток протягом року.

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 31 грудня

Прикмети 31 грудня

Що можна і не можна робити 31 грудня

У середу, 31 грудня, у православному календарі день пам'яті святої преподобної Меланії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Свята Меланія народилася близько 383 року в Римі в дуже знатній і багатій сенаторській родині. Вона була онукою святої Меланії Старшої - також подвижниці та черниці, що істотно вплинуло на її духовне формування.

З дитинства Меланія вирізнялася глибокою вірою, любов'ю до священного писання і прагненням до чистоти життя. Вона мріяла присвятити себе Богові, проте за тогочасними звичаями в 14 років була видана заміж за знатного юнака Пініана.

Подружжя Меланії та Пініана володіли величезними маєтками в Італії, Африці, Галлії, Іспанії та на Сході. Вони жили в достатку, але серце Меланії все більше тягнулося до аскетичного життя.

Подружжя втратило двох дітей у ранньому віці - ці трагедії стали для Меланії духовним зламом і остаточним утвердженням рішення присвятити життя Христу. За взаємною згодою вони обрали шлях стриманості, молитви та служіння ближнім.

Меланія разом із чоловіком розпочала безпрецедентний акт милосердя. Їхні пожертви сягали таких масштабів, що сучасники називали Меланію "скарбницею милосердя Церкви". Через політичні заворушення та навалу варварів подружжя залишило Рим і вирушило до Святої Землі. В Єрусалимі Меланія заснувала жіночий монастир на Оливній горі, де стала настоятелькою.

Після смерті Пініана Меланія ще більше поглибила своє чернече життя. Свята Меланія була добре освіченою, знала священне писання, листувалася з найбільшими отцями церкви, підтримувала православне вчення за часів богословських суперечок. Свята преподобна Меланія відійшла до господа 31 грудня 439 року в Єрусалимі, маючи близько 56 років. За переказами, її смерть була мирною, сповненою молитви і духовної радості.

Прикмети 31 грудня

Якщо 31 грудня морозно і ясно, то січень буде холодним і малосніжним.

Сніг на Меланію (31 грудня) віщує гарний урожай наступного року.

Східний вітер - провісник снігопадів.

Що не можна робити 31 грудня

За народними віруваннями, цього дня слід бути обережним із грошима та емоціями. Не варто ні давати, ні брати в борг - інакше можна "завантажити" себе борговими зобов'язаннями на цілий рік.

Також небажано перераховувати дрібниці, щоб фінансовий потік не застряг на дрібницях. Відмовляти щедрівникам суворо заборонено - це нібито відлякує добробут дому. Не слід і сідати за святковий стіл у чорному одязі, бо це може привернути жалобу та смуток протягом року.

Крім того, сварки напередодні Нового року вважаються особливо небезпечними: якщо не помиритися зі святом, конфлікт може тягнутися невиправдано довго.

Що можна робити 31 грудня

Свята Меланія вважається небесною покровителькою вагітних жінок і тих, хто готується до пологів. Цього дня православні звертаються до неї з молитвами про легкі пологи і народження здорової дитини, а також про допомогу в складних і небезпечних моментах народження.

У Щедрий вечір заведено накривати щедрий, багатий стіл, бо, за народними повір'ями, він символізує достаток і благополуччя на весь наступний рік. Особливе місце на столі посідає кутя - нею пригощають усіх рідних і гостей. Вважається, що спільне частування кутею залагоджує суперечки, розв'язує образи та допомагає відновити мир із ворогами і непорозуміння.

