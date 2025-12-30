"Закохався з першого погляду": Олександра Кучеренко розкрила свій новорічний секрет

Розкішна Кучеренко готується до особливого року.

Олександра Кучеренко зараз - ведуча заговорила про кохання в новому році / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко опублікувала кадри стильної фотозйомки

В описі зірка розтлумачила свій образ

Українська ведуча та модель Олександра Кучеренко опублікувала свіжі фото у вогненно-червоному образі. У соціальних мережах вона справді привернула увагу прихильників, проте пристрасний лук призначався не тільки для них.

Кучеренко зазначила, що червоний колір не тільки приковує погляди, а й нагадала рекомендації щодо "правильної" зустрічі Нового року, до яких вона, схоже, вирішила прислухатися. Мета Олександри - змусити прийдешній рік "закохатися з першого погляду".

"Вогняно-червоний – саме в такому кольорі радять зустрічати Новий рік, щоб 2026-й закохався у вас з першого погляду", - поділилася роздумами модель.

Олександра Кучеренко зараз - ведуча заговорила про кохання в новому році / фото: instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко зараз - ведуча заговорила про кохання в новому році / фото: instagram.com/aakucherenko

Про персону: Олександра Кучеренко Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проєкту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

