Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну

Анна Ярославська
14 листопада 2025, 09:29
Окупаційна армія застосувала близько 430 дронів і 18 ракет, включно з балістичними та аеробалістичними.
Удар по Києву 14 листопада 2025 року
У Києві - руйнування в десятках багатоповерхівок / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ запустила близько 430 дронів і 18 ракет
  • Загинули чотири людини, десятки поранені, серед постраждалих - діти та вагітна жінка
  • Основний удар припав на Київ, а також постраждали Київська, Харківська та Одеська області
  • У Сумській області Росія застосувала ракету "Циркон"

У ніч на 14 листопада російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Відомо про десятки поранених людей, серед них - діти та вагітна жінка. Чотири людини загинули.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику.

"Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "Іскандера" пошкоджено Посольство Азербайджану", - зазначив він.

За словами глави держави, головний напрямок атаки - Київ. Також під ворожий удар потрапила Київщина, а також Харківська та Одеська області.

"За попередніми даними, зранку росіяни застосували ракету "Циркон" у Сумській області. Уже доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко про перебіг рятувальних робіт на місцях", - повідомив Зеленський.

Президент закликав вдарити по Росії санкціями.

"Росія все ще може продавати нафту і будувати свої схеми. Це все потрібно припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами і ракетами-перехоплювачами. Європа і США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення", - резюмував Зеленський.

Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну
​Ракета Циркон - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, увечері 13 листопада російські війська знову здійснили атаку на Україну.

Вранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже у всіх районах столиці.

Пізніше стало відомо, що в Києві зросла до трьох кількість жертв нічної російської атаки. Постраждали 26 жителів міста. Серед них двоє дітей 7 і 10 років.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому.

Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС, Нацполіція

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва новини Росії війна в Україні війна Росії та України ракетний удар атака дронів
"Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

"Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

11:15Війна
"Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по Києву

"Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по Києву

11:10Україна
Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронів

Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронів

10:45Війна
© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.

