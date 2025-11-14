Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну

Окупаційна армія застосувала близько 430 дронів і 18 ракет, включно з балістичними та аеробалістичними.

У Києві - руйнування в десятках багатоповерхівок / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ запустила близько 430 дронів і 18 ракет

Загинули чотири людини, десятки поранені, серед постраждалих - діти та вагітна жінка

Основний удар припав на Київ, а також постраждали Київська, Харківська та Одеська області

У Сумській області Росія застосувала ракету "Циркон"

У ніч на 14 листопада російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Відомо про десятки поранених людей, серед них - діти та вагітна жінка. Чотири людини загинули.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику.

"Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "Іскандера" пошкоджено Посольство Азербайджану", - зазначив він.

За словами глави держави, головний напрямок атаки - Київ. Також під ворожий удар потрапила Київщина, а також Харківська та Одеська області.

"За попередніми даними, зранку росіяни застосували ракету "Циркон" у Сумській області. Уже доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко про перебіг рятувальних робіт на місцях", - повідомив Зеленський.

Президент закликав вдарити по Росії санкціями.

"Росія все ще може продавати нафту і будувати свої схеми. Це все потрібно припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами і ракетами-перехоплювачами. Європа і США можуть допомогти. Розраховуємо на реальні рішення", - резюмував Зеленський.

​Ракета Циркон - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, увечері 13 листопада російські війська знову здійснили атаку на Україну.

Вранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже у всіх районах столиці.

Пізніше стало відомо, що в Києві зросла до трьох кількість жертв нічної російської атаки. Постраждали 26 жителів міста. Серед них двоє дітей 7 і 10 років.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому.

Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

