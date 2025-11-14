"Загорілося волосся, все було в диму": киянка розповіла про пережите під час атаки РФ

Жінка кинулася шукати свого собаку, їм вдалося вибратися з квартири через вікно.

Мешканка Києва прозповідає про пережите під час атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Скиншот з відео, ДСНС

Росія завдала масованого комбінованого удару 14 листопада

Основний удар припав на Київ, а також постраждали Київська, Харківська та Одеська області

Мешканка зруйнованого будинку розповідає про пережите

Росія масовано атакувала столицю балістикою, шахедами і крилатими ракетами. Під ударом були щонайменше шість районів міста. Зокрема, пошкоджень зазнав будинок у Дніпровському районі столиці.

Марія, мешканка багатоповерхівки у коментарі Суспільному розповіла, що їй довелося пережити під час нічного удару окупантів по столиці України.

Очевидиця згадує, що все навколо було в густому диму, а полум’я було дуже великим.

"Нічого не почула, я почала тушити на собі волосся. У мене загорілося волосся, і потім я побачила, що все темне, в диму", - розповіла жінка.

Марія розповідає, що після того, як загасила волосся і трохи оговталася, взяла ліхтарик та кинулася шукати свою собаку Міру. Знайшовши, їм вдалося вибратись назовні через вікно.

Втім, у будинку залишилися троє її котів.

Дивіться відео з місця удару по Києві:

Мешканка Києва прозповідає про пережите під час атаки РФ / Фото: знімок екрана з відео

Атака РФ 14 листопада - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є влучання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Нагадаємо, вранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування і пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

Пізніше стало відомо, що в Києві зросла до трьох кількість жертв нічної російської атаки. Постраждали 26 жителів міста. Серед них двоє дітей 7 і 10 років.

Крім того, у столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому. Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

