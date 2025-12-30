"Мій гурт зіграв останній концерт": Хливнюк висловився про цинічний злочин РФ

Ви дізнаєтеся:
Український співак-воїн Андрій Хливнюк емоційно висловився щодо відкриття окупантами "відновленого" Маріупольського драмтеатру, який став братською могилою для сотень мирних жителів. На своїй сторінці у Facebook лідер гурту "Бумбокс" розповів особисту історію, пов'язану з цим місцем.
Маріупольський драмтеатр, який слугував укриттям для близько 300 осіб, включно з дітьми, був зруйнований російським авіаударом 16 березня 2022 року. Після повної окупації міста загарбники вирішили "відновити" його і знову використовувати як майданчик для культурних заходів, цинічно стираючи пам'ять про загиблих українців.
Хливнюк нагадав, що саме "Бумбокс" зіграв останній концерт у театрі перед початком повномасштабного вторгнення, і вшанував пам'ять жертв російської армії.
"На жаль, сталося так, що мій гурт у 2022 році зіграв останній концерт перед руйнуванням росіянами драмтеатру Маріуполя. Під час абсолютно варварського бомбардування, у будівлі театру шукали порятунку близько трьохсот людей. І тепер, вдумайтеся, окупанти з помпою відкривають "театр на крові", наче нічого не сталося, наче цих людей не було зовсім. Вічна пам'ять невинним жертвам російського режиму", - заявив артист.
Співак наголосив на цинічності дій російських загарбників і закликав підтримувати Збройні Сили України.
"Підтримуйте збройні сили України, це єдине, що відокремлює нас від божевільної імперії безправ'я і зла", - висловився Хливнюк.
Про персону: Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк - вокаліст і автор текстів гурту "Бумбокс", службовець ЗСУ, повідомляє Вікіпедія. На початку повномашстабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, потім став оператором дрона. Був поранений. Має орден "За мужність" III ступеня. Виконав українську народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із негласних символів українського опору і "завірусилася" в соціальних мережах по всьому світу.
