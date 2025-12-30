Путіністка Кудрявцева терміново покинула Росію на тлі нервового зриву

Кудрявцева втекла з терористичної Росії і стало відомо, чому.

Кудрявцева втекла з Росії / Колаж Главред, фото Instagram/leratv

Від чого тікає Кудрявцева

Що в неї сталося

Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, терміново покинула свою агресивну батьківщину Росію разом із донькою.

Як пишуть російські пропагандисти, путіністка вийшла на зв'язок на своїй сторінці в забороненій у РФ соціальній мережі Instagram. Вона повідомила, що відпрацьовуватиме одне із замовлень не в РФ, тож покидає терористичну Росію разом зі своєю донькою, яку вона народила від російського хокеїста.

До слова, Кудрявцева впродовж року скаржилася, що її чоловік-спортсмен п'є і вона втомилася від того, що постійно має його "рятувати".

Лера Кудрявцева втекла з РФ / Фото Instagram/leratv

"Я робила все, що могла. Рятувала - лікувала. Рятувала - лікувала. Рятувала - лікувала. Рехаби, кодування, лікарі, клініки. При цьому Марійка нічого не повинна бачити і знати. На роботі - посміхатися. У якийсь момент я думала, що збожеволію. І тільки черговий рехаб давав мені можливість "продихатися". Але неможливо нічого зробити. Просто неможливо", - скаржилася путіністка раніше.

Лєра Кудрявцева та її втеча з РФ / Колаж Главред, фото Instagram/ leratv

Пропагандисти також писали про те, що Кудрявцева пережила серйозне нервове потрясіння, від якого лікувалася за допомогою психотерапії та гіпнозу.

Про персону: Лера Кудрявцева Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, актриса і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США і Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.

