Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters

Нескінченний характер конфлікту означає, що багато хто в Україні тепер розглядає набір на військову службу як "квиток в один кінець на фронт".

Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Росіяни заплатили високу ціну за своє просування

Загострення політичної обстановки всередині України

На інших фронтах Україна домагається прогресу

Місто Покровськ перебуває під загрозою падіння. Тим часом Росія посилює атаки на українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Як пише Reuters, з огляду на наступ Росії - нехай і дуже повільний і з величезними втратами - мало хто бачить близькі перспективи укладення мирної угоди.

"Швидше, обидві сторони, схоже, намагаються підготувати своїх громадян і економіку до, можливо, ще кількох років "нескінченної війни", - пише видання. відео дня

За даними галузевих експертів, наразі в Україні налічується до кількох сотень збройових компаній найрізноманітніших розмірів.

За оцінками, загальна кількість одних тільки безпілотників, вироблених у 2025 році, сягне 4 мільйонів, але деякі аналітики стверджують, що ця кількість може бути подвоєна за умови достатнього зовнішнього фінансування.

Водночас, як сказала співробітниця Chatham House Ukraine Ярослава Барб'єрі, нескінченний характер конфлікту означає, що багато хто в Україні тепер розглядає набір на військову службу як "квиток в один кінець на фронт", оскільки командири не бажають звільняти досвідчених військовослужбовців навіть після багатьох років служби.

Як нагадує видання, досі призовники і всі, хто пішов добровольцем після вторгнення, підписували безстрокові контракти, які могли діяти до кінця війни. Тепер планується, що нові військовослужбовці служитимуть здебільшого п'ять років, включно з положенням про те, що після звільнення солдатів не можна призивати назад на військову службу щонайменше рік, а можливо, і довше.

"Чи здатні українські військові дійсно реалізувати ці цифри - інше питання: поки що їхніх зусиль із заповнення дефіциту за рахунок збільшення інвестицій у безпілотники виявилося недостатньо", - зазначає Reuters.

"За деякими оцінками, чисельність російських військ, які брали участь в останньому бою за Покровськ, іноді перевищувала чисельність українських захисників удев'ятеро", - йдеться в повідомленні.

Росіяни заплатили високу ціну за своє просування: за оцінками деяких українських експертів, кількість загиблих російських військових у жовтні 2025 року могла сягати 25 000 осіб. Однак Україна також зіткнулася з тим, що десятки тисяч молодих людей залишили країну - якраз у той час, коли Кремль робить кроки зі збільшення кількості новобранців.

Загострення політичної обстановки всередині України

Цього тижня у відставку пішли міністр юстиції України Герман Галущенко і міністр енергетики Світлана Гринчук у рамках розслідування про масштабне розкрадання коштів.

"Цей скандал, який назрівав кілька місяців, являє собою, мабуть, найбільшу загрозу владі Зеленського з моменту вторгнення, погрожуючи розпалити невдоволення перенесенням виборів, яке вже накопичилося, та передбачуваною несправедливістю примусового призову в армію. Обидві ці проблеми можуть посилитися, якщо Україна зазнає поразки на фронті", - вважає Reuters.

Однак на інших фронтах Україна домагається прогресу

Наступного місяця міністри Європейського Союзу вперше зустрінуться у Львові, щоб обговорити шляхи до членства, якого уряд Зеленського хотів би досягти до 2030 року.

Але це також вимагає, щоб економіка і бізнес України відповідали правилам ЄС, що є чималою проблемою в розпал війни, і з постійним ризиком того, що Угорщина або, можливо, інші країни-члени можуть накласти вето на вступ Києва, наголошується в статті.

При цьому ЄС загалом прагне збільшити підтримку України, включно з можливим розблокуванням заморожених російських активів для використання Києвом.

"Цього може бути достатньо, щоб Україна продовжила боротьбу, якщо держави-члени нарешті схвалять виділення коштів. Якщо ж цього не станеться, наступний рік може стати найважчим за всю війну", - йдеться в повідомленні.

Коли може закінчитися війна Росії проти України - думка експерта

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло в коментарі Главреду розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю.

За його словами, якщо Пекін відмовиться від підтримки Росії, досягне домовленостей зі Сполученими Штатами, а Північна Корея долучиться до цих рішень, то прогноз глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо завершення війни впродовж кількох місяців може стати цілком реальним.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у листопаді 2025 року спостерігається значне загострення на ділянках фронту на півдні Запорізької області. Росіяни активізували наступ, захопивши щонайменше три населені пункти і примусивши підрозділи України відійти на більш вигідні позиції в напрямках Гуляйполя та Олександрівки.

Крім того, ворог зробив спробу закріпитися на островах Херсонщини. Однак морпіхи 1-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони завадили ворогу. Військові повідомили, що провели операцію, яка зруйнувала плани окупантів.

Нагадаємо, росіяни встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблучне в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій і Дніпропетровській областях. Про це в ніч на 13 листопада повідомили аналітики DeepState.

