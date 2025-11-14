Рус
Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters

Віталій Кірсанов
14 листопада 2025, 09:51
1540
Нескінченний характер конфлікту означає, що багато хто в Україні тепер розглядає набір на військову службу як "квиток в один кінець на фронт".
Влада України готує людей та економіку до
Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • Росіяни заплатили високу ціну за своє просування
  • Загострення політичної обстановки всередині України
  • На інших фронтах Україна домагається прогресу

Місто Покровськ перебуває під загрозою падіння. Тим часом Росія посилює атаки на українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Як пише Reuters, з огляду на наступ Росії - нехай і дуже повільний і з величезними втратами - мало хто бачить близькі перспективи укладення мирної угоди.

"Швидше, обидві сторони, схоже, намагаються підготувати своїх громадян і економіку до, можливо, ще кількох років "нескінченної війни", - пише видання.

За даними галузевих експертів, наразі в Україні налічується до кількох сотень збройових компаній найрізноманітніших розмірів.

За оцінками, загальна кількість одних тільки безпілотників, вироблених у 2025 році, сягне 4 мільйонів, але деякі аналітики стверджують, що ця кількість може бути подвоєна за умови достатнього зовнішнього фінансування.

Водночас, як сказала співробітниця Chatham House Ukraine Ярослава Барб'єрі, нескінченний характер конфлікту означає, що багато хто в Україні тепер розглядає набір на військову службу як "квиток в один кінець на фронт", оскільки командири не бажають звільняти досвідчених військовослужбовців навіть після багатьох років служби.

Як нагадує видання, досі призовники і всі, хто пішов добровольцем після вторгнення, підписували безстрокові контракти, які могли діяти до кінця війни. Тепер планується, що нові військовослужбовці служитимуть здебільшого п'ять років, включно з положенням про те, що після звільнення солдатів не можна призивати назад на військову службу щонайменше рік, а можливо, і довше.

"Чи здатні українські військові дійсно реалізувати ці цифри - інше питання: поки що їхніх зусиль із заповнення дефіциту за рахунок збільшення інвестицій у безпілотники виявилося недостатньо", - зазначає Reuters.

"За деякими оцінками, чисельність російських військ, які брали участь в останньому бою за Покровськ, іноді перевищувала чисельність українських захисників удев'ятеро", - йдеться в повідомленні.

Росіяни заплатили високу ціну за своє просування: за оцінками деяких українських експертів, кількість загиблих російських військових у жовтні 2025 року могла сягати 25 000 осіб. Однак Україна також зіткнулася з тим, що десятки тисяч молодих людей залишили країну - якраз у той час, коли Кремль робить кроки зі збільшення кількості новобранців.

Загострення політичної обстановки всередині України

Цього тижня у відставку пішли міністр юстиції України Герман Галущенко і міністр енергетики Світлана Гринчук у рамках розслідування про масштабне розкрадання коштів.

"Цей скандал, який назрівав кілька місяців, являє собою, мабуть, найбільшу загрозу владі Зеленського з моменту вторгнення, погрожуючи розпалити невдоволення перенесенням виборів, яке вже накопичилося, та передбачуваною несправедливістю примусового призову в армію. Обидві ці проблеми можуть посилитися, якщо Україна зазнає поразки на фронті", - вважає Reuters.

Однак на інших фронтах Україна домагається прогресу

Наступного місяця міністри Європейського Союзу вперше зустрінуться у Львові, щоб обговорити шляхи до членства, якого уряд Зеленського хотів би досягти до 2030 року.

Але це також вимагає, щоб економіка і бізнес України відповідали правилам ЄС, що є чималою проблемою в розпал війни, і з постійним ризиком того, що Угорщина або, можливо, інші країни-члени можуть накласти вето на вступ Києва, наголошується в статті.

При цьому ЄС загалом прагне збільшити підтримку України, включно з можливим розблокуванням заморожених російських активів для використання Києвом.

"Цього може бути достатньо, щоб Україна продовжила боротьбу, якщо держави-члени нарешті схвалять виділення коштів. Якщо ж цього не станеться, наступний рік може стати найважчим за всю війну", - йдеться в повідомленні.

Коли може закінчитися війна Росії проти України - думка експерта

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло в коментарі Главреду розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю.

За його словами, якщо Пекін відмовиться від підтримки Росії, досягне домовленостей зі Сполученими Штатами, а Північна Корея долучиться до цих рішень, то прогноз глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо завершення війни впродовж кількох місяців може стати цілком реальним.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у листопаді 2025 року спостерігається значне загострення на ділянках фронту на півдні Запорізької області. Росіяни активізували наступ, захопивши щонайменше три населені пункти і примусивши підрозділи України відійти на більш вигідні позиції в напрямках Гуляйполя та Олександрівки.

Крім того, ворог зробив спробу закріпитися на островах Херсонщини. Однак морпіхи 1-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони завадили ворогу. Військові повідомили, що провели операцію, яка зруйнувала плани окупантів.

Нагадаємо, росіяни встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблучне в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій і Дніпропетровській областях. Про це в ніч на 13 листопада повідомили аналітики DeepState.

Інші важливі новини:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

    Новини партнерів

    "Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

    "Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

    11:15Війна
    "Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по Києву

    "Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по Києву

    11:10Україна
    Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронів

    Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронів

    10:45Війна
    Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

    Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

    Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

    Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

    Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

    Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

    Якою буде зима в Україні: про що мовчать синоптики, але знають білки та коти

    Якою буде зима в Україні: про що мовчать синоптики, але знають білки та коти

    Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

    Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

    11:15

    "Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

    11:10

    "Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по Києву

    10:46

    "Кровожерливе полювання": як українські знаменитості пережили страшну ніч у Києві

    10:45

    Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронів

    10:45

    Чому 15 листопада не можна обговорювати чужі сімейні проблеми: яке церковне свято

    Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців
    10:33

    Тепер б'ють на 50 кілометрів: Федоров попередив про нову небезпеку дронів РФ

    10:31

    "Страшне розчарування": відома співачка розкрила головну помилку Ірини Білик

    10:12

    Коли святкують Різдво 2025 в Україні: 25 грудня чи 7 січня

    10:10

    В Україні почав дорожчати базовий продукт: експерт попередив, чи буде дефіцит

    10:10

    Після відмови від музики: Адель починає нову кар'єру

    10:05

    Секрет розкрито: навіщо в поїздах стукають по колесах і хто це робить

    10:05

    Як живе Київ після нічного удару РФ: світло за графіком, опалення - з перебоями

    09:51

    Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters

    09:36

    "Перші зрадники": відома співачка приголомшила зізнанням про Козловського

    09:29

    Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну

    09:05

    Язик можна зламати: три найдовші слова української мови

    08:52

    Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

    08:35

    Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьків

    08:18

    Ізолювати і оточити місто: в ISW розповіли про новий план окупантів на фронті

    08:15

    Нам не можна впасти у фінальному раунді

    07:55

    У Саратові та Новоросійську - "прильоти", пошкоджено важливі об'єкти: що відомо

    06:43

    Одна людина загинула, 24 - поранені: у ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на Київ

    06:10

    Як Путін закинув вудку з наживкою для великого дурного карася

    05:48

    Гороскоп на завтра 15 листопада: Терезам - нове знайомство, Близнюкам - труднощі

    05:24

    Починає стресувати: науковці з'ясували, на скільки можна залишати кота самого

    05:00

    Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

    04:30

    Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

    04:05

    Катастрофа в Сонячній системі: астероїд-"вбивця міст" може протаранити Місяць

    03:31

    Бюджетно, але зі смаком: сім ідей подарунків на свята із секонд-хенду

    03:09

    Трамп може скасувати останні санкції проти Росії - чи варто чекати сюрпризів від США

    03:02

    Одна помилка повністю псує смак: кухар розповів, як правильно варити спагеті

    02:35

    Три знаки зодіаку отримають приємні сюрпризи до кінця осені: що їх чекає

    02:21

    Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

    01:30

    Наукою доведено: названо найкрасивішу жінку у світі

    01:04

    Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

    00:23

    Нові горизонти: Могилевська заговорила про свою участь у Євробаченні

    00:21

    "Кинджали", "Калібри" та "Шахеди": ворог масово атакує Україну

    00:10

    Одна дешева спеція рятує від болю в горлі та навіть ангіни: хімік здивував порадою

    00:04

    Україна розгромно програє Франції у відборі ЧС-2026: подробиці матчу

    13 листопада, четвер
    23:56

    Позначка "7 кг" на пральній машині: скільки білизни насправді можна завантажувати

    23:25

    Олена Мозгова несподівано заговорила про драму: "Головне - не зависати"

    23:13

    Може пошкодити лак і фарбу за кілька мийок: яким засобом не можна мити авто

    22:53

    Дружина Реброва розкрила, якою була її таємна вагітність

    22:53

    Стара алюмінієва проводка становить небезпеку: електрик розповів, як уберегти техніку

    22:15

    Загроза ракет всіх типів і дронів: Росія готує новий масований удар, що відомо

    21:52

    Час обмежений: Свириденко розповіла, коли та як оформити "зимову тисячу"

    21:37

    "Залякування та маніпуляції": Юлія Саніна опинилася в небезпеці

    21:28

    Живуть у пеклі: розкрито правду про життя королівської сім'ї

    21:12

    Платять грошима: розкрито скільки коштує стати святим і канонізуватись у 21 столітті

    20:52

    Більшість водіїв роблять це неправильно: коли натискати зчеплення

