Купувати чи чекати: експерти спрогнозували вартість житла в Україні у 2026

Дар'я Пшеничник
30 грудня 2025, 22:58
25
У разі припинення бойових дій або значної деескалації можливий різкий сплеск відкладеного попиту.
недвижимость
Що буде з цінами на житло в Україні в 2026 році / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • У 2026 році ринок житла буде стабільним без різких стрибків
  • Після деескалації можливе зростання цін на 15–20%
  • Ключові фактори: безпека, економіка, доступне фінансування

У 2026 році український ринок нерухомості, ймовірно, розвиватиметься без різких стрибків. Аналітики відзначають, що саме безпекова ситуація та стан економіки визначатимуть поведінку цін як на новобудови, так і на "вторинку". Про це йдеться у статті УНІАН.

Рієлтор прогнозує, що вартість житла в новобудовах може помірно зрости. Причина — подорожчання будівельних матеріалів та збільшення витрат девелоперів. Натомість на вторинному ринку суттєвих змін не очікується: попит і пропозиція залишаються відносно збалансованими, що стримуватиме коливання цін.

відео дня

Можливий стрибок цін на житло після деескалації

Експерти не виключають різкого пожвавлення ринку у разі припинення бойових дій або суттєвого покращення безпекової ситуації. За словами Бойка, повернення частини переселенців та реалізація відкладених інвестиційних планів можуть підштовхнути ціни вгору на 15–20% лише за пів року після стабілізації. Такий сценарій можливий лише за наявності реальних гарантій безпеки.

Що впливатиме на ринок у 2026 році

Керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький наголошує: ключовими чинниками залишаться безпека, темпи економічного відновлення та доступність кредитування.

У базовому прогнозі експерт очікує:

  • помірне зростання або стабільність цін
  • збереження високої ролі орендного ринку
  • поступове, але обережне пожвавлення купівельної активності

Покупці, за його словами, й надалі ретельно оцінюватимуть ризики та ліквідність об’єктів, а орендарі віддаватимуть перевагу короткостроковим і гнучким договорам.

Ціни на оренду житла в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що ціни на оренду житла за останні пів року помітно зросли у 6 регіонах України. Рекордсменом на ринку однокімнатних квартир стала Одеса.

Раніше повідомлялося, що найдорожче орендувати житло в Ужгороді - близько 18670 гривень, Львові - 17418 гривень, Києві - 16000 гривень і Луцьку та Івано-Франківську - по 13000 гривень.

Нагадаємо, Главред писав, що на початку літа середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири становила 7 541 гривень. Таким чином від початку року ціни зросли на приблизно 4,5%.

Варто також ознайомитись:

Що таке DIM.RIA?

DIM.RIA — український сайт з продажу та оренди всіх типів нерухомості від приватних осіб, забудовників та агентств нерухомості. Сайт та відповідна торгова марка є проектом естонської компанії RIA.com Marketplaces OÜ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

покупка економіка ціни на житло новини України нерухомість
