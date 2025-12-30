Купувати чи чекати: експерти спрогнозували вартість житла в Україні у 2026

Головне:
- У 2026 році ринок житла буде стабільним без різких стрибків
- Після деескалації можливе зростання цін на 15–20%
- Ключові фактори: безпека, економіка, доступне фінансування
У 2026 році український ринок нерухомості, ймовірно, розвиватиметься без різких стрибків. Аналітики відзначають, що саме безпекова ситуація та стан економіки визначатимуть поведінку цін як на новобудови, так і на "вторинку". Про це йдеться у статті УНІАН.
Рієлтор прогнозує, що вартість житла в новобудовах може помірно зрости. Причина — подорожчання будівельних матеріалів та збільшення витрат девелоперів. Натомість на вторинному ринку суттєвих змін не очікується: попит і пропозиція залишаються відносно збалансованими, що стримуватиме коливання цін.
Можливий стрибок цін на житло після деескалації
Експерти не виключають різкого пожвавлення ринку у разі припинення бойових дій або суттєвого покращення безпекової ситуації. За словами Бойка, повернення частини переселенців та реалізація відкладених інвестиційних планів можуть підштовхнути ціни вгору на 15–20% лише за пів року після стабілізації. Такий сценарій можливий лише за наявності реальних гарантій безпеки.
Що впливатиме на ринок у 2026 році
Керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький наголошує: ключовими чинниками залишаться безпека, темпи економічного відновлення та доступність кредитування.
У базовому прогнозі експерт очікує:
- помірне зростання або стабільність цін
- збереження високої ролі орендного ринку
- поступове, але обережне пожвавлення купівельної активності
Покупці, за його словами, й надалі ретельно оцінюватимуть ризики та ліквідність об’єктів, а орендарі віддаватимуть перевагу короткостроковим і гнучким договорам.
Ціни на оренду житла в Україні - останні новини
Раніше Главред розповідав, що ціни на оренду житла за останні пів року помітно зросли у 6 регіонах України. Рекордсменом на ринку однокімнатних квартир стала Одеса.
Раніше повідомлялося, що найдорожче орендувати житло в Ужгороді - близько 18670 гривень, Львові - 17418 гривень, Києві - 16000 гривень і Луцьку та Івано-Франківську - по 13000 гривень.
Нагадаємо, Главред писав, що на початку літа середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири становила 7 541 гривень. Таким чином від початку року ціни зросли на приблизно 4,5%.
Що таке DIM.RIA?
DIM.RIA — український сайт з продажу та оренди всіх типів нерухомості від приватних осіб, забудовників та агентств нерухомості. Сайт та відповідна торгова марка є проектом естонської компанії RIA.com Marketplaces OÜ, пише Вікіпедія.
