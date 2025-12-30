Тополя визвірився на журналістку на запитання про розлучення

Тарас Тополя грубо відповів на запитання про його розлучення з Оленою Тополею.

Відомий український співак Тарас Тополя, який нещодавно подав заяву на розлучення зі своєю дружиною, артисткою Оленою Тополею, несподівано розлютився на запитання про нього ж.

Так, як пише ТСН, одразу після виступу, під час запису концерту "Музична платформа України", Тарас Тополя з'явився на червоній доріжці. Ведуча проєкту "Наодинці з Гламуром" вирішила поставити кілька запитань про те, як йдуть справи з розлученням і як почувається колишнє подружжя.

Тим часом, Тарас Тополя абсолютно не був налаштований на розмову. І навіть поспішив втекти, але у нього не вийшло. "У мене немає часу. Прошу вибачення. Ви мене про розлучення будете питати? Тоді жодного коментаря я вам не дам. Усі коментарі щодо нашого розлучення - у нашій публікації. Вона вичерпна і я нічого більше коментувати не буду", - заявив співак.

Олена Тополя і Тарас Тополя розлучаються/ фото: instagram.com/alyoshasinger

Але журналістка не відступила і спробувала знову запитати артиста, однак той грубо відповів їй: "Вчіть юриспруденцію. Для того щоб розлучитися, потрібно подати до суду. Це стандартна процедура".

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

