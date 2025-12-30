З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

Економіст вважає, що ціни на цукор зростуть, але не різко.

Ціни на цукор в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

З січня вартість цукру в Україні може зрости

Середня вартість за кілограм може складати 40-48 гривень

У листопаді ціни були на рівні 30 гривень

Чимало базових позицій на полицях супермаркетів можуть зрости в ціні уже з січня 2026 року. Не виключено, що такий висхідний тренд торкнеться й цукру. Про це заявив економіст Володимир Чиж в коментарі Новини.LIVE.

Він підкреслив, що з відновленням масованих ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури, ситуація з цінами на цукор залишалася відносно стабільною.

За його словами, дорожчання відбулося у річному розрізі, проте відсоток виявився набагато меншим, ніж у випадку з іншими затребуваними товарами.

Зокрема, згідно з даними Мінфін, середня вартість кілограму цукру в листопаді перебувала на рівні 30,37 грн.

"Саме тому я не можу сказати, що на початку 2026 року є передумови для різкого зростання ціни на цукор. Його середня вартість за кілограм буде знаходитися у діапазоні 40-48 грн", - наголосив Чиж.

Які продукти подорожчають у 2026 році

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрій Дученко раніше говорив, що ціна на деякі сорти хліба в Україні в 2026 році може зрости.

Він підкреслив, що у разі песимістичного сценарію вартість підскочить на більш, ніж 20%.

Крім того, за його словами, основним викликом є обмеження електропостачання хлібозаводів через регулярні обстріли російських окупантів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, із настанням січня багато затребуваних товарів в українських супермаркетах подорожчають. Зокрема, зростання цін торкнеться соняшникової олії.

Водночас, ціни на білокачанну капусту - один із найпопулярніших овочів - різко знизилися. На ринку спостерігається надлишок продукції, через що вартість за кілограм впала до мінімальних значень за останні роки.

Крім того, в січні 2026 року на ринку м'яса і м'ясопродуктів очікується сезонне подорожчання. Воно буде обумовлене традиційним для цього періоду високим попитом, що може призвести до зростання цін в межах 5-7%.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

