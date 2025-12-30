З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

Коротко:
- З січня вартість цукру в Україні може зрости
- Середня вартість за кілограм може складати 40-48 гривень
- У листопаді ціни були на рівні 30 гривень
Чимало базових позицій на полицях супермаркетів можуть зрости в ціні уже з січня 2026 року. Не виключено, що такий висхідний тренд торкнеться й цукру. Про це заявив економіст Володимир Чиж в коментарі Новини.LIVE.
Він підкреслив, що з відновленням масованих ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури, ситуація з цінами на цукор залишалася відносно стабільною.
За його словами, дорожчання відбулося у річному розрізі, проте відсоток виявився набагато меншим, ніж у випадку з іншими затребуваними товарами.
Зокрема, згідно з даними Мінфін, середня вартість кілограму цукру в листопаді перебувала на рівні 30,37 грн.
"Саме тому я не можу сказати, що на початку 2026 року є передумови для різкого зростання ціни на цукор. Його середня вартість за кілограм буде знаходитися у діапазоні 40-48 грн", - наголосив Чиж.
Які продукти подорожчають у 2026 році
Президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрій Дученко раніше говорив, що ціна на деякі сорти хліба в Україні в 2026 році може зрости.
Він підкреслив, що у разі песимістичного сценарію вартість підскочить на більш, ніж 20%.
Крім того, за його словами, основним викликом є обмеження електропостачання хлібозаводів через регулярні обстріли російських окупантів.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, із настанням січня багато затребуваних товарів в українських супермаркетах подорожчають. Зокрема, зростання цін торкнеться соняшникової олії.
Водночас, ціни на білокачанну капусту - один із найпопулярніших овочів - різко знизилися. На ринку спостерігається надлишок продукції, через що вартість за кілограм впала до мінімальних значень за останні роки.
Крім того, в січні 2026 року на ринку м'яса і м'ясопродуктів очікується сезонне подорожчання. Воно буде обумовлене традиційним для цього періоду високим попитом, що може призвести до зростання цін в межах 5-7%.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
