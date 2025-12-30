Рус
Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік

Віталій Кірсанов
30 грудня 2025, 21:52оновлено 30 грудня, 22:37
Причиною введення заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Графіки відключень на 31 грудня
Графіки відключень на 31 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як вимикатимуть світло 31 грудня
  • У яких регіонах 31 грудня діятимуть графіки відключень електроенергії

У середу, 31 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів і обмеження потужності для промислових об'єктів. Про це повідомляє "Укренерго".

Причиною введення заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти.

У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Там радять дізнаватися час і обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.

Графіки відключень для Київської області

ДТЕК опублікував графіки відключень електроенергії для Київської області на 31 грудня. Згідно з повідомленням, відключення відбуватимуться по 2-3 рази протягом доби. Залежно від черги, світло буде відсутнє від 5,5 години до 13,5 годин.

Графіки відключень для правого берега Києва

Також ДТЕК оприлюднив графіки для столиці. Зазначимо, що наразі графіки відключень світла складають тільки для правого берега Києва, оскільки через пошкодження енергооб'єктів і важку ситуацію в енергосистемі на лівому березі Києва продовжують діяти екстрені відключення. Таким чином на правому березі міста в усіх чергах протягом доби застосовуватимуться обмеження подачі електроенергії загалом до 15,5 годин.

У Києві одразу чотири групи споживачів через стабілізаційні відключення електроенергії залишаться без світла у новорічну ніч.

Згідно з оприлюдненими графіками, у столиці без електропостачання до 24:00 31 грудня перебуватимуть споживачі груп 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2.

Таким чином, мешканці цих черг не зможуть подивитися традиційне новорічне звернення президента в прямому ефірі. Хіба що за наявності резервних джерел живлення.

У ДТЕК додали, що в разі змін, будуть оперативно інформувати громадян.

Графіки відключень для Дніпропетровщини

ДТЕК також оприлюднив графіки відключень електроенергії для Дніпропетровської області. Згідно з повідомленням, завтра, 31 грудня, світло у регіоні вимикатимуть протягом усієї доби. Залежно від черги, світло буде відсутнє до 13,5 години.

Тривалість відновлення енергосистеми України

Як писав Главред, за оцінкою фахівців, повне відновлення стабільної роботи української енергосистеми потребуватиме щонайменше двох місяців за умови відсутності нових масованих атак.

"Енергетики зможуть повернути систему до рівня, який був до останніх масштабних обстрілів, однак нинішня ситуація залишається надзвичайно складною", - зазначає заступник міністра енергетики Микола Колесник.

Експерт наголошує, що постійні удари по об'єктах інфраструктури змушують фахівців працювати в режимі екстрених ремонтів, що значно ускладнює планове відновлення та стабілізацію системи. За його словами, безперервні обстріли істотно сповільнюють відновлювальні процеси і створюють додаткові ризики для енергетичної безпеки країни.

"У нинішніх умовах будь-які прогнози щодо стабілізації системи мають враховувати постійний фактор загрози атаки", - додає Колесник, акцентуючи на необхідності посиленої координації ремонтних робіт і стратегічного планування.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, 30 грудня в більшості регіонів України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, для промислових споживачів будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

Після нещодавніх російських обстрілів енергетичних об'єктів передмістя Києва і лівого берега столиці відновити звичні графіки відключень електроенергії поки не вдається. Експерти попереджають, що новий удар Росії може погіршити ситуацію. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Київ і область зустрінуть Новий рік із відключеннями світла.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар припустив, наскільки українська енергосистема здатна протриматися до кінця зими в складних умовах, викликаних російськими обстрілами.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Укренерго відключення світла електроенергія Новий рік 2025
