"Має щасливий вигляд": інсайдер розкрив деталі особистого життя Лопес після розлучення

На початку 2025 року офіційно завершився дворічний шлюб Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. Зірка зазначила, що після цього розлучення вона нарешті усвідомила, що може бути щасливою сама по собі - для цього не обов'язково заводити романтичні стосунки.
За винятком цього, цілий рік Лопес мовчала про своє особисте життя. Як повідомляють інсайдери виданню People, Джей Ло подобається бути холостячкою - тепер вона може присвятити всю себе дітям і роботі. Уже рік вона не ходить на побачення, і це, схоже, їй дуже до душі.
"Для неї на першому місці робота і діти. Вона має щасливий й умиротворений вигляд", - заявляє джерело.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відновили стосунки 2021 року, а влітку 2022 року одружилися. Через два роки Джей Ло подала на розлучення з актором. На початку двохтисячних пара вже намагалася будувати стосунки, але скасувала весілля за день до церемонії.
Про персону: Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.
