Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронів

Анна Ярославська
14 листопада 2025, 10:45
95
Зафіксовано влучання ракет і 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 44 локаціях.
Атака дронов
Основним напрямком удару був Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Загалом було зафіксовано 449 засобів повітряного нападу
  • Основний напрямок удару - місто Київ
  • Є "прильоти" ракет і 23 ударних БпЛА на 13 локаціях

У ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є влучання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 14 листопада (з 18:00 13 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

відео дня

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу: 19 ракет (13 із них - балістика) та 430 БПЛА різних типів (близько 300 - шахеди).

Зокрема, окупанти застосували:

  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 1 протикорабельну ракету "Циркон";
  • 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр;
  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23.

Основний напрямок удару - місто Київ. Також унаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкаська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/пригнічено 419 повітряних цілей:

  • 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;
  • 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет і 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 44 локаціях.

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, вранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування і пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.

Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.

Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронів
Ракета Циркон - що про неї відомо / Інфографіка Главред

У Києві загинули чотири людини. 27 киян отримали поранення. 15 постраждалих медики госпіталізували.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому. Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

Дивіться відео - Після атаки РФ у Києві під завалами можуть бути люди:

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку

12:47Інтерв'ю
Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФ

Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФ

11:46Війна
Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в Чорноморську

Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в Чорноморську

11:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

Останні новини

12:47

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку

12:44

"До трьох років в'язниці": Максима Галкіна хочуть покарати в Ізраїлі

12:42

"Вітаннячка нареченій": Тіна Кароль з'явилась з обручкою на пальціВідео

12:41

У Путіна залишився рік: дипломат пояснив, чому диктатор хоче діалогу з Трампом

12:28

Навіщо фольгу ставлять за батареями: диво-лайфхак для холодних зим

Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українцівЦіни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців
12:26

Кремль хоче залучити 12 тисяч "збирачів Шахедів" із КНДР - ГУР

11:58

По 20 годин без світла: ексміністр попередив про загрозу масштабних відключень

11:46

Гасив власну квартиру: історія рятувальника, сім'я якого дивом вижила після обстрілу РФФотоВідео

11:46

"Загорілося волосся, все було в диму": киянка розповіла про пережите під час атаки РФ

Реклама
11:41

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

11:41

Все в диму і вогні, є загиблі: росіяни завдали удару по ринку в ЧорноморськуФотоВідео

11:32

Повернеться: путініст Пресняков оголосив про рішення розлученого сина

11:26

Відповідь на терор РФ: Зеленський розповів про удари "Нептуном" по окупантахВідео

11:22

Справжній "вибух" мозку: треба знайти приховане число за 23 секунди

11:15

"Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

11:10

"Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по КиєвуВідео

11:08

Махає ліхтариком і просить допомоги: Ярославський розповів про жорстокий обстріл Києва

10:46

"Кровожерливе полювання": як українські знаменитості пережили страшну ніч у Києві

10:45

Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронівВідео

10:45

Чому 15 листопада не можна обговорювати чужі сімейні проблеми: яке церковне свято

Реклама
10:33

Тепер б'ють на 50 кілометрів: Федоров попередив про нову небезпеку дронів РФ

10:31

"Страшне розчарування": відома співачка розкрила головну помилку Ірини Білик

10:12

Коли святкують Різдво 2025 в Україні: 25 грудня чи 7 січня

10:10

В Україні почав дорожчати базовий продукт: експерт попередив, чи буде дефіцит

10:10

Після відмови від музики: Адель починає нову кар'єру

10:05

Секрет розкрито: навіщо в поїздах стукають по колесах і хто це робить

10:05

Як живе Київ після нічного удару РФ: світло за графіком, опалення - з перебоямиФото

09:51

Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters

09:36

"Перші зрадники": відома співачка приголомшила зізнанням про Козловського

09:29

Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на УкраїнуФото

09:05

Язик можна зламати: три найдовші слова української мови

08:52

Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

08:35

Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьківФотоВідео

08:18

Ізолювати і оточити місто: в ISW розповіли про новий план окупантів на фронті

08:15

Нам не можна впасти у фінальному раундіПогляд

07:55

У Саратові та Новоросійську - "прильоти", пошкоджено важливі об'єкти: що відомо

06:43

Одна людина загинула, 24 - поранені: у ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на КиївФото

06:10

Як Путін закинув вудку з наживкою для великого дурного карасяПогляд

05:48

Гороскоп на завтра 15 листопада: Терезам - нове знайомство, Близнюкам - труднощі

05:24

Починає стресувати: науковці з’ясували, на скільки можна залишати кота самого

Реклама
05:00

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

04:30

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

04:05

Катастрофа в Сонячній системі: астероїд-"вбивця міст" може протаранити Місяць

03:31

Бюджетно, але зі смаком: сім ідей подарунків на свята із секонд-хенду

03:09

Трамп може скасувати останні санкції проти Росії - чи варто чекати сюрпризів від США

03:02

Одна помилка повністю псує смак: кухар розповів, як правильно варити спагеті

02:35

Три знаки зодіаку отримають приємні сюрпризи до кінця осені: що їх чекає

02:21

Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

01:30

Наукою доведено: названо найкрасивішу жінку у світі

01:04

Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти