Циркон, Калібри і Кинджали: РФ запустила по Україні 19 ракет і 430 дронів

Основним напрямком удару був Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне:

Загалом було зафіксовано 449 засобів повітряного нападу

Основний напрямок удару - місто Київ

Є "прильоти" ракет і 23 ударних БпЛА на 13 локаціях

У ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є влучання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 14 листопада (з 18:00 13 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу: 19 ракет (13 із них - балістика) та 430 БПЛА різних типів (близько 300 - шахеди).

Зокрема, окупанти застосували:

430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

1 протикорабельну ракету "Циркон";

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр;

9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23.

Основний напрямок удару - місто Київ. Також унаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкаська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/пригнічено 419 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет і 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 44 локаціях.

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, вранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування і пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.

Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.

Ракета Циркон - що про неї відомо / Інфографіка Главред

У Києві загинули чотири людини. 27 киян отримали поранення. 15 постраждалих медики госпіталізували.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому. Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

