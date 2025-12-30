Рус
Литва готується підривати мости на кордоні з РФ і Білоруссю - ЗМІ

Віталій Кірсанов
30 грудня 2025, 17:04
Згідно з планом, мости оснащують "інженерними спорудами для кріплення вибухових матеріалів".
Литва готується підривати мости на кордоні з РФ і Білоруссю
Литва готується підривати мости на кордоні з РФ і Білоруссю

Що написано в матеріалі LRT:

  • Мости і дороги вибираються з урахуванням розташування природних перешкод
  • Підготовка до конфлікту має розглядатися в суспільстві як довгострокова діяльність

Країни Балтії посилюють підготовку до можливих військових загроз з боку РФ і Білорусі. Зокрема, на кордоні Литви з цими країнами вже з'явилися конструкції, які призначені для підриву мостів у разі початку війни. Про це повідомляє LRT.

Згідно з планом, мости оснащують "інженерними спорудами для кріплення вибухових матеріалів".

"Мости і дороги обираються з урахуванням розташування природних перешкод та їхнього стратегічного значення в системі оборони Литви", - розповіли військові для журналістів.

Збройні сили Литви повідомили, що вже створили кілька десятків об'єктів поблизу кордону для зберігання протитанкових та інших перешкод, а також проводять роботи з висаджування дерев для захисту головних доріг і поглиблення зрошувальних канав, що виконуватимуть функцію траншей і додаткових протитанкових бар'єрів.

Таким чином у разі збройного конфлікту мости поблизу кордону можна буде легше зруйнувати, що допоможе заблокувати переміщення військових сил. У LRT додають, що Фінляндія, яка має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км, готується до цього вже десятиліттями.

Зокрема, минулого року президент Фінляндії заявляв для Financial Times, що потрібно більше діяти, а не говорити.

"Я трохи стурбований цими досить войовничими розмовами про те, що Росія збирається перевірити статтю 5 [НАТО] і що Європа буде наступною. Ми повинні готуватися до цього, але це дуже малоймовірно. Я закликаю всі європейські держави стати більш фінськими. Іншими словами, бути більш підготовленими. Треба готуватися до найгіршого, щоб уникнути його", - наголосив Александр Стубб у квітні минулого року.

Водночас литовські чиновники намагаються показати, що в країні вживають захисних заходів, уникаючи при цьому поширення паніки.

"У мирний час говорити про те, що прикордонні муніципалітети небезпечні, коли ми маємо зобов'язання НАТО і країн-партнерів, було б божевіллям. Було б безвідповідально турбувати людей і говорити про небезпеку на кордоні, але реальність така - кожен із нас повинен знайти спосіб підійти до цього дуже складного питання війни, тому що це реальність", - зазначив для LRT представник Пожежно-рятувальної служби (PAGD), що опікується цивільним захистом, Донатас Гуревічюс.

Своєю чергою керівник Центру медіаоперацій Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил Литви, майор Гінтаутас Чуніус сказав, що підготовка до конфлікту має розглядатися в суспільстві як звичайна, довгострокова діяльність, "як і всі інші аспекти життя".

"Ми спостерігаємо, що найбільший позитивний відгук викликають не "хороші новини" (наприклад, "загрози немає, ми всі в безпеці"), а послідовна позиція та вчасне представлення реальних фактів разом з оцінкою того, що ці факти означають", - додав він.

Крім того, майор наголосив:

"Збройні сили Литви завжди дотримувалися однієї позиції: по-перше, у довгостроковій перспективі загроза з боку Росії залишається незмінною. Це один із недоліків, з яким литовська держава живе вже сотні років і, найімовірніше, житиме й надалі. По-друге, з огляду на цей висновок, необхідна постійна готовність, і що інтенсивніша вона є, то більша ймовірність досягнення ефективного стримування".

Американська розвідка дізналася, що Путін планує нове вторгнення

Главред писав, що за даними Reuters, у звітах розвідки США йдеться, що диктатору Володимиру Путіну потрібна вся Україна, і не тільки вона. Йдеться про план з повернення під вплив Москви всіх територій колишнього СРСР.

Видання зазначає, що звіти розвідки разюче відрізняються від картини, яку малюють президент США Дональд Трамп і його команда: прагнучи швидкого врегулювання в Україні, вони на публіку розповідають, як сильно Путін хоче миру.

Загроза нападу Росії на країни Заходу - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що група російських прикордонників днями перетнула кордон з Естонією. Ймовірно, це частина ширшої кампанії Кремля зі створення інформаційних і психологічних умов для підготовки до майбутньої війни між НАТО і Росією.

Напередодні лідер Росії Володимир Путін назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. Європейські політики нібито "вбивають у голови страхи" про неминуче зіткнення з РФ.

Раніше стало відомо, що Росія передислокує свої окупаційні війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні таки буде укладено мирну угоду про завершення війни.

Що відомо про LRT?

Литовське національне радіо і телебачення (LRT) - литовський публічний мовник, пише Вікіпедія. Литовське національне радіо і телебачення засноване Законом про Литовське національне радіо і телебачення від 8 жовтня 1996 року як наступник Литовського радіо і телебачення, того ж року LR 3 було закрито. Незважаючи на зміну назви, скорочення "ЛРТ" залишено. У 1998 році LTV було перейменовано на LRT.

