Популярна голлівудська актриса схудла на приголомшливі 22 кг

Голлівудська актриса розповіла про стан свого здоров'я.

Емі Шумер сильно схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com/amyschumer, ua.depositphotos.com

Американська акторка і комік Емі Шумер продемонструвала свою втрату ваги в 22,7 кг, опублікувавши в Instagram Stories селфі в чорному боді.

Як пише Page Six, схуднення акторки з хвостиком було видно в дзеркалі позаду неї, коли вона позувала у вбранні від Кім Кардаш'ян.

Раніше цього місяця Шумер уточнила, що скинула 22,7 кг, щоб "вижити", а не щоб "виглядати привабливо".

Акторка сильно схудла / Фото Instagram/amyschumer

Вона сказала своїм підписникам у соціальних мережах: "У мене була хвороба, яка викликає сильну набряклість обличчя (синдром Кушинга), що може вбити, але інтернет це помітив, і хвороба минула".

У той час володарка премії "Еммі" принесла вибачення всім, хто був "розчарований" її перетворенням.

"Вибачте за будь-які почуття, які це у вас викликає", - написала вона. "За ці роки я робила пластичні операції і користуюся кремом".

У той час зірка також прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком Крісом Фішером, за якого вона вийшла заміж у лютому 2018 року. "Що б не сталося між мною і Крісом, це жодним чином не пов'язано з втратою ваги або його діагнозом аутизму", - написала Шумер. "Схрестимо пальці, щоб ми пережили це, він найкращий".

Емі Шумер розповіла про схуднення / ua.depositphotos.com

Але пізніше стало відомо, що пара розійшлася.

Про персону: Емі Шумер Емі Шумер - американська актриса і стендап-комік. Одна з найбільш високооплачуваних коміків Голлівуду, лауреатка премії "Еммі" (2015). Відома за ролями в комедіях "Дівчина без комплексів" і "Красуня на всю голову".

