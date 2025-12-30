"Не могла ходити - настільки сильний біль": піаніст Хмара вперше розповів про проблеми дружини

Євген Хмара зізнався, що пережив із коханою один із найскладніших періодів у житті.

https://glavred.net/stars/ne-mogla-hodit-nastolko-silnaya-bol-pianist-hmara-vpervye-rasskazal-o-problemah-zheny-10728347.html Посилання скопійоване

Євген Хмара дружина - піаніст розповів про здоров'я Odara / колаж: Главред, фото: instagram.com/evgenykhmara

Читайте більше:

Що сталося з дружиною Євгена Хмари

Як зараз почувається Дар'я

Український піаніст Євген Хмара дав рідкісний коментар про свою сім'ю. У 2022 році він і його дружина Дар'я (Odara) пережили непростий період - коли жінка носила під серцем третю дитину музиканта, у неї почалися проблеми зі здоров'ям.

Про це Хмара розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Нерв Дар'ї в спині виявився сильно затиснутий, через що вона постійно відчувала жахливі болі. На жаль, через вагітність вона не могла приймати ліки і необхідну медичну допомогу.

відео дня

"Проблеми зі спиною в Дашеньки, коли вона була вагітною третім, - це був дуже складний період. Я б сказав, що один із найскладніших. У неї дуже був затиснутий нерв. Ти нічим не можеш допомогти, ти все це бачиш і просто нічого не можеш зробити. Це був затиснутий нерв, вона була вагітною, не можна було жодних ліків, препаратів. Вона сильна у мене. Я думаю, що якби це була не така сильна людина, то дуже мало б хто міг пройти цей шлях. Вона не могла ходити. Це був настільки сильний біль. Він спазмами підходив. Це був один із найскладніших періодів мого життя", - згадує Євген. На щастя, зараз здоров'я Дар'ї прийшло в норму.

Євген Хмара дружина - піаніст розповів про здоров'я Odara / Скріншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про підготовку Олександри Кучеренко до нового року. Модель у соціальних мережах розкрила свій новорічний секрет "кохання з першого погляду".

Також українська співачка Руслана висловилася про гучний скандал на Євробаченні-2026 - бойкот конкурсу оголосили п'ять країн через участь у ньому Ізраїлю.

Читайте також:

Про персону: Євген Хмара Євген Хмара - український композитор, піаніст-віртуоз. 2012 - фіналіст телешоу "Україна має талант". 2014-2018 - піаніст шоу "X-Фактор". 2021 - суддя в телешоу "Співають всі", повідомляє Вікіпедія. Випустив шість музичних альбомів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред