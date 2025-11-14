Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

В міській військовій адміністрації повідомили, чи є поранені внаслідок удару.

Росія нанесла ракетний удар по передмістю Сум

Ворог атакував Сумщину ракетою Циркон

Внаслідок атаки жертв і постраждалих немає

Вранці 14 листопада країна-агресорка Росія атакувала Сумщину ракетою. Потужний вибух жителі Сум почули близько 07:05 на одній з околиць міста. Про це повідомив очільник Сумської МВА.

Сергій Кривошеєнко зазначив у Telegram, що попередньо ніхто не постраждав, однак зафіксовано пошкодження.

"Унаслідок вибуху пошкоджено асфальтне покриття, стався порив пожежного гідранта та витік води. Ділянка дороги в напрямку Старого Села тимчасово перекрита. Виїзд з міста залишається вільним для руху", - написав він.

Чим ворог атакував околицю Сум

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми даними, росіяни застосували на Сумщині саме ракету "Циркон".

Про це напередодні повідомляли і моніторингові канали. Один із них стверджує, що були пуски ракети Циркон, одна з яких пролетіла країну з Криму до північного регіону і в результаті вдарила по передмістю Сум.

Інший монітор пише, що, попередньо, це вже 15-те застосування гіперзвукової крилатої ракети комплексу Цикрон.

Циркон / Інфографіка Главред

Навіщо Росія б'є ракетами Циркон по Україні

Главред писав, що за словами керівника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, Росія намагається пробити українську ППО ракетами Циркон. Саме для цього вони запускають ці протикорабельні ракети з окупованого Криму.

Ця ракета, за його словами, має серйозні тактико-технологічні характеристики, і, використовуючи Циркони, РФ сподівається, що зможе пробити нашу ППО.

Атаки РФ на Сумську область - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці жовтня російський безпілотник влучив у мікроавтобус на трасі неподалік Миколаївської сільської громади на Сумщині, внаслідок чого поранення отримали 5 людей, серед яких дитина.

18 жовтня під атакою окупантів була автозаправка у спальному районі міста Суми, а потім ще один ударний дрон влучив прямо на подвір'я навчального закладу.

Напередодні, на початку жовтня ударні безпілотники та керовані авіабомби РФ уразили Степанівську, Сумську, Білопільську, Великописарівську, Комишанську та Миколаївську сільські громади.

Про персону: Сергій Кривошеєнко Кривошеєнко Сергій Володимирович – очільник Сумської міської військової адміністрації. У 2024 році він був призначений на посаду начальника Сумської МВА. До цього, з 2023 року, обіймав посаду заступника начальника цієї адміністрації. Сергій Кривошеєнко закінчив Запорізький національний університет у січні 2022 року, здобувши вищу освіту в галузях інженерії, права та економіки. Родом із Донецька, також проживав у Запоріжжі.

