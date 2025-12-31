Джордж Клуні з дітьми залишає США - що сталося

Джордж і Амаль Клуні серйозно стурбовані питанням безпеки.

Джордж Клуні дружина - актор разом з Амаль і дітьми переїжджає до Франції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Джордж Клуні з родиною отримав французьке громадянство

Тепер зірка - громадянин США та Франції

Американський актор Джордж Клуні прийняв серйозне рішення щодо своєї родини. Він, його дружина Амаль Аламуддін та їхні двоє дітей, восьмирічні Елла та Олександр, стали громадянами Франції, повідомляє France 24.

Вирішальним фактором переїзду сім'ї стала політика приватності країни. Раніше в бесіді з RTL Клуні зазначав, що йому імпонують французька мова і культура, а також можливість почуватися в безпеці.

"Я люблю французьку культуру, вашу мову, навіть якщо я все ще погано нею володію після 400 днів курсів. Тут не фотографують дітей. Біля шкільних воріт не чатують папараці. Це для нас головне", - сказав актор.

2021 року Клуні та Аламуддін придбали виноробню Domaine du Canadel на півдні Франції, яку пізніше перебудували в маєток.

Джордж Клуні дружина - актор разом з Амаль і дітьми переїжджає до Франції / ua.depositphotos.com

Про персону: Джордж Клуні Джордж Клуні - американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець і активіст. Широку популярність здобув після виходів телесеріалу "Швидка допомога" і фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним зі 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Володар премій Золотий глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) і Премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

