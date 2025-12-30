Рус
Гарантії безпеки для України: Зеленський назвав ключові умови та роль США

Дар'я Пшеничник
30 грудня 2025, 19:14
Одразу з припиненням вогню має запрацювати моніторингова місія.
Зеленский США война
Про що заявив Зеленський під час розмови з журналістами / Колаж: Главред, фото: Зеленський/Telegram, УНІАН

Основне:

  • Рішення про можливе розміщення військ США в Україні може ухвалити лише Трамп
  • Україна наполягає, що ключовим елементом безпекових гарантій має стати міжнародна моніторингова місія
  • Партнери мають чітко визначити механізми реагування

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформацію про можливу відправку американських військових в Україну може підтвердити лише президент США Дональд Трамп. За його словами, Київ уже обговорював це питання з Вашингтоном та представниками міжнародної "коаліції рішучих". Про це глава держави заявив, відповідаючи на питання журналістів.

Коментуючи заяву прем’єра Польщі Дональда Туска про нібито готовність США розмістити війська на українській території, Зеленський наголосив, що такі рішення ухвалює виключно американська сторона. Він підкреслив, що присутність іноземного контингенту могла б стати потужним елементом системи безпекових гарантій для України.

Глава держави також окреслив ключові вимоги до майбутніх гарантій безпеки. Першим етапом, за його словами, має стати запуск міжнародної моніторингової місії, яка працюватиме одночасно з припиненням вогню. Місію планують передати під керівництво партнерів, що мають необхідні технологічні можливості — супутникове спостереження та дронову інфраструктуру.

Другим компонентом гарантій Зеленський назвав чітко прописані механізми реагування партнерів у разі порушення домовленостей. Україна, за його словами, очікує, що такі пункти стануть невід’ємною частиною майбутніх угод.

Крім цього, під час спілкування з журналістами голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента, Зеленський зазначив, що перші документи щодо мирного плану будуть готові для підписання вже у січні. Водночас глава держави зауважив, що підписання цих документів залежатиме від бажання сторін.

Також президент повідомив, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.

Чим закінчилися переговори Трампа і Зеленського - думка експерта

Переговори у Флориді між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом не привели до дипломатичного прориву, вважає російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін.

За його словами, неясною залишається і ситуація з гарантіями безпеки. Ймовірно, Вашингтон намагається перекласти більшу частину відповідальності за безпеку України на Європу.

"Показовими є і слова Трампа про те, що Путін, з яким він розмовляв перед переговорами, не хоче простого припинення вогню, а прагне угоди, яка завершить війну (...) Путін відмовився навіть від тимчасового припинення вогню, зокрема й для проведення референдуму щодо мирної угоди, який може ініціювати Зеленський", - зазначив Невзлін.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Війна Росії проти України може завершитися у 2026 році, оскільки чисельність російської армії вперше перестала зростати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Також важливо:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

