Подружжя знайшло капсулу часу: пара розкрила давню таємницю свого будинку

Під час ремонту підвального санвузла подружжя знайшло капсулу часу, яка була захована в стіні ще 1997 року.

https://glavred.net/life/suprugi-nashli-kapsulu-vremeni-para-raskryla-davnyuyu-taynu-svoego-doma-10728314.html Посилання скопійоване

Подружжя знайшло капсулу часу у своєму будинку / колаж: Главред, ілюстративне фото: Auction House

Коротко:

Капсула допомогла подружжю краще зрозуміти історію свого будинку

Пара отримала десятки порад, як розшукати авторів листа

Пара зі США переїхала в новий будинок і вирішила поцікавитися його історією та дізнатися, які спогади зберігають його стіни. Виявлена в будинку знахідка викликала у пари та користувачів Мережі здивування. Про це вони розповіли в дописі в Reddit.

Зазначається, що під час ремонту підвального санвузла подружжя знайшло капсулу часу, яка була захована в стіні ще 1997 року.

відео дня

У записці автори зізналися, що самі шукали "секрет у стінах", але нічого не знайшли, тому вирішили створити його власноруч. Вони пояснили, що повністю переробляли ванну кімнату після невдалого ремонту колишніх господарів і навіть вибачилися заздалегідь, якщо новим власникам доведеться знову ламати стіни.

Нинішні мешканці зізналися, що знахідка їх щиро зворушила. Особливий захват викликали роздуми авторів листа про технології майбутнього.

"Мені дуже сподобалися їхні згадки про інтернет. Створення веб-сторінки тоді, мабуть, здавалося чимось надзвичайно новаторським", - зазначили нові власники будинку.

Капсула також допомогла їм краще зрозуміти історію будинку. Пара зізнається, що завдяки такій знахідці вони раді розкритій і несподіваній історії будинку.

Поділившись історією на Reddit, пара отримала десятки порад, як розшукати авторів листа.

"Я раджу дослідити архіви, щоб відтворити повну хронологію життя будинку", "Явно дім має хорошу енергетику", "А справді, пошукайте власників із минулого. Дізнаєтеся щось цікаве", "Ось за що люблю такі історії, це коли виявляєш ось таке", - написали користувачі Мережі.

Фото: reddit

Новини нерухомості

Раніше мешканка Сан-Франциско (США) Джей Джей Голлінгсворт була впевнена, що їй вдалося провернути угоду мрії. Разом із партнером Алемайеху Мерджіа вона "купила" будинок вартістю близько 1 мільйона доларів лише за 25 тисяч. Однак через деякий час пара дізналася, що стала жертвою фатальної помилки.

Завершення купівлі будинку - це зазвичай радісний момент, але для однієї пари цей досвід став неймовірно заплутаним і навіть тривожним. Коли вони увійшли в новий будинок, вони були вражені тим, що попередні власники залишили все - меблі, кухонні прилади, особисті речі, навіть їжу на кухні.

Раніше ми писали, що чоловік і дружина вирішили зробити ремонт у своєму будинку, проте будівельники виявили знахідку, від якої нові власники будинку були шоковані.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: Reddit Reddit - сайт, що поєднує риси соціальної мережі та форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в інтернеті та обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за вподобані повідомлення - найпопулярніші з них опиняються на головній сторінці сайту, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред