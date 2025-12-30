Переможниця 'Холостяка-13' виходить заміж: хто стане її чоловіком

Інна Білень опублікувала знімок, на якому можна побачити обручку на безіменному пальці.

Інна Білень виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", українська блогерка Інна Бєлєнь повідомила про заручини з коханим.

У вівторок, 30 грудня, дівчина опублікувала у своєму Instagram-акаунті знімок, на якому можна побачити обручку на безіменному пальці. Вона зазначила, що познайомилася зі своїм обранцем - Іваном Яловенком - багато років тому, коли вони разом навчалися в школі.

"У 2013-му, в 11 класі, ми листувалися годинами... але тоді нам чогось не вистачало, щоб зробити перший крок. Може ніколи не говорила, але ти мені й тоді подобався... тому я робила вигляд, що мені все одно. І ось 2025 рік - ти хочеш, щоб я носила твоє прізвище, а наша сім'я ставала більшою. Люблю тебе, Яловенко. І ніколи не думала, що одного разу скажу "так" із таким серцем, що воно ледве поміщається в грудях", - написала Інна.

У сторіз Інна зізналася, що Іван уже двічі пропонував їй одружитися - у березні та серпні цього року, але вона просто не хотіла виходити заміж. Цього разу дівчина відповіла твердим "так". У коментарях підписники захоплено вітають пару з важливим рішенням.

"Неймовірна історія, від долі ні в Німеччину не втечеш ні на край світу. Нехай ваше кохання ніколи не припиняється", "Вітаю, будьте щасливі", написали підписники.

Фото: instagram.com/innka_belen

На початку грудня Інна Білень заінтригувала шанувальників можливою зміною статусу в особистому житті. На новій фотосесії зі своїм обранцем вона засвітила обручку на безіменному пальці.

Раніше Інна Білень зважилася лягти під ніж хірурга. Вона зробила підтяжку грудей, про яку давно мріяла.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

