Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

- Якою буде погода в Україні 31 грудня
- Яка температура буде в перший день 2026 року
Погода в Україні у середу, 31 грудня, буде холодною. Очікується сніг та сильний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, рік завершиться красивою зимовою погодою.
"Звісно, в наших теперішніх умовах похолодання, сніг та сильний вітер, може, й не ідеальна синоптична ситуація, проте повністю у гармонії із природним календарем", - йдеться у повідомленні.
Синоптикиня зауважила, що завтра в Україні очікується періодичний сніг, на півдні - мокрий сніг.
Температура повітря буде низькою. Найближчої ночі -3…-7 градусів, на сході та північному сході -4…-9 градусів. Вдень у середу в більшості областей передбачається -2…-5 градусів.
"Вітер буде із північного заходу, все ще рвучкий, часом сильний", - додала вона.
Погода в Києві
У Києві 31 грудня буде холодно, із снігом та сильними поривами вітру. Температура вночі складатиме до -7 градусів, вдень близько -5 градусів.
Погода в Україні 1 січня
Діденко наголосила, що 1 січня 2026 року в Україні затримається морозна погода. У нічні години очікується -7…-14 градусів, а у денні години буде -4…-7 градусів.
"Ось вже вдень 2-го січня температура повітря підвищиться. Отже, на Новий рік буде морозно та сніжно, надалі, із 2-3 січня, - потепліє, проте морозні хвилі ще надходитимуть, все ж зима", - підсумувала синоптикиня.
Погода на Новий рік 2026
Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт раніше говорив, що у новорічну ніч українці зможуть побачити трішки снігу на землі.
За його прогнозом, в денні години температура повітря буде в межах 0 …- 5 градусів. Водночас, найтепліше буде на півдні і заході країни.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Наталія Діденко раніше говорила, що 31 грудня та 1 січня морози в Україні посиляться. Вночі буде до -7…-14 градусів, а вдень до -2…-7 градусів.
Метеоролог Ігор Кібальчич повідомляв, що у новорічну ніч та у перші дні січня 2026 року в Україні прогнозується нестійка погода зі снігом та помірними морозами.
