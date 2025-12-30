Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

Скоро температура повітря в Україні підвищиться.

Прогноз погоди в Україні на Новий рік / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні 31 грудня

Яка температура буде в перший день 2026 року

Погода в Україні у середу, 31 грудня, буде холодною. Очікується сніг та сильний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, рік завершиться красивою зимовою погодою.

"Звісно, в наших теперішніх умовах похолодання, сніг та сильний вітер, може, й не ідеальна синоптична ситуація, проте повністю у гармонії із природним календарем", - йдеться у повідомленні.

Синоптикиня зауважила, що завтра в Україні очікується періодичний сніг, на півдні - мокрий сніг.

Температура повітря буде низькою. Найближчої ночі -3…-7 градусів, на сході та північному сході -4…-9 градусів. Вдень у середу в більшості областей передбачається -2…-5 градусів.

"Вітер буде із північного заходу, все ще рвучкий, часом сильний", - додала вона.

Погода 31 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 31 грудня буде холодно, із снігом та сильними поривами вітру. Температура вночі складатиме до -7 градусів, вдень близько -5 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні 1 січня

Діденко наголосила, що 1 січня 2026 року в Україні затримається морозна погода. У нічні години очікується -7…-14 градусів, а у денні години буде -4…-7 градусів.

Погода 1 січня / фото: meteoprog

"Ось вже вдень 2-го січня температура повітря підвищиться. Отже, на Новий рік буде морозно та сніжно, надалі, із 2-3 січня, - потепліє, проте морозні хвилі ще надходитимуть, все ж зима", - підсумувала синоптикиня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода на Новий рік 2026

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт раніше говорив, що у новорічну ніч українці зможуть побачити трішки снігу на землі.

За його прогнозом, в денні години температура повітря буде в межах 0 …- 5 градусів. Водночас, найтепліше буде на півдні і заході країни.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталія Діденко раніше говорила, що 31 грудня та 1 січня морози в Україні посиляться. Вночі буде до -7…-14 градусів, а вдень до -2…-7 градусів.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомляв, що у новорічну ніч та у перші дні січня 2026 року в Україні прогнозується нестійка погода зі снігом та помірними морозами.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

