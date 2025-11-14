"Більше тиску": у Британії оцінили, чи готовий Путін закінчити війну

Співробітник спецслужб оцінив небезпеку продовження війни та перемоги в ній ворога.

Путін розуміє лише мову сили, тому союзники України мають сильніше тиснути на РФ

Що сказав Мур:

Путін не готовий закінчувати війну

Західні союзники України мають посилити тиск на Росію

Продовження війни в Україні загрожує небезпекою зі сторони Китаю

Кремлівський диктатор Володимир Путін не має наміру укладати мирну угоду з Україною. Про це, як заявив виданню Bloomberg колишній керівник МІ-6 Річард Мур, свідчать останні дані британської розвідки.

Він зазначив, що Путіну потрібно "більше переконань", щоб погодитися на укладення угоди, якої прагне досягти президент США Дональд Трамп. Тому Мур пропонує чинити більший тиск на диктатора.

"Вона (розвідка - Главред) говорить нам, що Путін не має наміру укладати угоду, що для нього це не суто територіальне питання, а питання домінування та перетворення України на щось, що дуже схоже на її сусіда, Білорусь", - наголосив він.

В адміністрації Трампа починають знімати рожеві окуляри

Мур вважає, що поступово в США починають розуміти, що Путін намагається грати Трампом, адже він, як колишній офіцер розвідки, знає як маневрувати американським лідером у вигідну йому сторону.

Тому російського диктатора треба "притиснути до землі", щоб не дозволяти більше таких маневрів.

Захід має допомогти Україні через нову загрозу

Колишній очільник МІ-6 зазначив, що незабаром можуть бути негативні наслідки з точки зору діяльності Китаю, якщо західні країни не допоможуть Україні перемогти. Президент КНР Сі Цзіньпін вже "дуже уважно стежить" за діями союзників України.

"Існує реальна небезпека, що якщо він побачить нашу слабкість щодо України, то зробить висновки щодо власної поведінки навколо Південнокитайського моря та, можливо, на Тайвані", - попередив Мур.

Путіна можна примусити сісти за стіл переговорів

Жорсткий тиск на Путіна може зрушити питання мирної угоди. Але для цього треба посилити Україну на полі бою. Мур вважає, що найкраще спрацює надання дозволу на використання зброї далекого радіусу дії та основи протиповітряної оборони.

"Я не претендую на те, що це дасть негайні результати. Ми повинні бути терплячими. Ми повинні бути готові до того, щоб це вирішилося", - підсумував він.

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз

Главред писав, що на думку громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка, війна, яку Росія розвʼязала проти України, завершиться лише тоді, коли одна із держав припинить своє існування.

Тому війна в Україні може тривати ще навіть 2–3 роки і треба бути готовими до цього. Стерненко також припустив, що Росія може не припинити своє існування, а розпастись і трансформуватися. У такому випадку закінчення війни теж можливе.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно у Білому домі вкотре заявив, що зупинив вісім воєн, а припинення дев'ятої попереду. При цьому, ймовірно, він мав на увазі війну в Україні.

Напередодні, як писав Главред, в Росії заявили, що для припинення війни в Україні обов'язковими умовами залишаються "демілітаризація" і "денацифікація". Москва не збирається змінювати вимоги щодо України.

Раніше стало відомо, що війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться якихось надзвичайних подій — масштабних природних катастроф, техногенних аварій чи непередбачуваних обставин, що могли б різко змінити ситуацію.

