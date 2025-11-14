Рус
Одна людина загинула, 24 - поранені: у ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на Київ

Анна Ярославська
14 листопада 2025, 06:43оновлено 14 листопада, 07:27
Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках і об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.
Атака на Київ: у ДСНС розповіли про наслідки

Коротко:

  • У ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки
  • Окупанти били дронами та ракетами по столиці
  • Одна людина загинула, 24 - поранені

У ніч на п'ятницю, 14 листопада, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи різні типи ракет і ударні безпілотники.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 24 - дістали поранення, серед них вагітна жінка і дитина. Понад 40 людей було врятовано. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках і об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці. Про наслідки ворожої атаки розповіли в ДСНС.

У Подільському районі - влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 осіб.

У Дніпровському районі ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 кв. м. Врятовано 17 осіб.

За іншою адресою ліквідовано пожежу на площі 30 кв. м. Зафіксовано часткове руйнування на 19 і 21 поверхах.

Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м.

У Дарницькому районі міста зафіксовано загоряння на площі 5 кв.м на території школи.

У Деснянському районі - загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 - евакуйовано.

За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. 1 людина загинула. Врятовано 14 осіб, із них 1 дитина, 1 людину деблоковано з-під завалів.

У Солом'янському районі загоряння даху та п'ятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 осіб.

У Святошинському районі - влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху.

Також ліквідовано загоряння в 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху.

У Голосіївському районі уламки впали на території лікарні.

За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м.

У Шевченківському - ліквідовано загоряння на відкритій території.

В Оболонському районі - влучання в 9-поверховий житловий будинок, унаслідок чого виникло загоряння квартир із 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано.

Інформація уточнюється й оновлюється.

На місці залучені всі екстрені служби.

Оновлено. О 7:20 мер Києва Віталій Кличко повідомив про 25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога. Серед них - дитина 10 років.

"9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Моніторинговий канал monitor пише, що під час масованої ракетно-дронової атаки в ніч на 14 листопада окупанти запустили по Україні:

  • крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр";
  • аеробалістичні надзвукові ракети х-47м2 комплексу "Кинжал";
  • балістичні ракети 9м723 ВТРК "Іскандер-М"/KN-23;
  • ударні та імітаційні БПЛА.

Атаку було спрямовано на об'єкти енергетики у столиці та Київській області. Також ударні БПЛА атакували окремі територіальні громади Дніпропетровщини.

Одна людина загинула, 24 - поранені: у ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на Київ
Звідки РФ запускає ракети по Україні

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері 13 листопада російські війська знову здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення ворожих БПЛА до столиці та закликали громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу систем протиповітряної оборони в місті.

Раніше моніторингові канали попереджали, що російські окупаційні війська можуть у ніч на 14 листопада завдати чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні. Ворог вивів у море ракетоносій, триває атака БпЛА по Україні.

