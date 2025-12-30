Деколонізація топонімії: у Києві прибрали прізвище Чайковського з назви музакадемії

Коротко:
- Відтепер у назві закладу більше немає прізвища Чайковського
- Перейменування не впливає на статус закладу
Міністерство культури України ухвалило рішення про перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Відтепер у назві закладу більше немає прізвища Чайковського. Про це повідомляє Мінкульт.
"Продовжуємо процес деколонізації української культури. Рішення ухвалено відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії", а також законів "Про вищу освіту" та "Про культуру"", - зазначила Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики - міністр культури України.
Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству України.
У пресслужбі зазначили, що перейменування не впливає на статус, освітній процес або мистецьку діяльність Академії. Рішення спрямоване на виконання вимог законодавства і є частиною державної політики деколонізації та очищення публічного простору від символіки російської імперської політики.
"Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України", - додали в Мінкульті.
Знесення пам'ятників в Україні - головне
Раніше, як повідомляв Главред, у центрі Києва демонтували пам'ятник під аркою Дружби народів, встановлений 1981 року, який символізує возз'єднання українського і російського народів. Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.
Київська міська рада ухвалила рішення про усунення з публічного простору понад десятка об'єктів, пов'язаних із російською та радянською символікою. Зокрема, у Києві знесуть пам'ятники Булгакову та Ахматовій.
У Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову та письменнику Максиму Горькому.
У ніч на 31 грудня 2024 року в Одесі демонтовано пам'ятник радянському артисту і поету Володимиру Висоцькому на Французькому бульварі біля будівлі Одеської кіностудії.
