Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьків

Батьки Андрія повернулися в місто лише п'ять днів тому. Батько був онкохворим, і син доглядав за ним.

У Києві загинула літня подружня пара / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

У Києві зросла кількість жертв атаки

Загинули три людини, серед них - літня подружня пара

Постраждали 26 жителів, включно з двома дітьми 7 і 10 років

У Києві зросла кількість жертв нічної російської атаки. За попередньою інформацією, у столиці три людини загинули. Наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки що тіла дістати не можуть. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, постраждали 26 жителів міста. Серед них двоє дітей 7 і 10 років.

Дев'ятьох людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Батьки Андрія загинули внаслідок ворожої атаки / скріншот

Тим часом стало відомо, що в столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій, повідомив Ян Доброносов у Facebook.

За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому.

Син отримав дзвінок уночі, що стався "приліт", і доступ до їхньої квартири заблоковано.

Прибувши з ключами, син виявив квартиру повністю зруйнованою: стін не було, все було завалено уламками "по пояс", а сусідні квартири теж пошкоджені. Стало очевидно, що рятувати вже нічого.

"Коли я зайшов, то я вже зрозумів, що там стіни нема, нічого нема, все так от купою завалено. І нам потім сказали, як вдруге піднімався, що мати лежить відкрито, вона загинула, найімовірніше, на місці. Батько під плитою", - розповів син загиблих.

Пізніше підтвердили, що його батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав удар.

На місці продовжують працювати рятувальники.

Батько був онкохворим, і син доглядав за ним.

Як писав Главред, увечері 13 листопада російські війська знову здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення ворожих БПЛА до столиці і закликали громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу систем протиповітряної оборони в місті.

Зранку 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках і об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

