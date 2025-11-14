Рус
Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьків

Анна Ярославська
14 листопада 2025, 08:35
Батьки Андрія повернулися в місто лише п'ять днів тому. Батько був онкохворим, і син доглядав за ним.
Наслідки нападу на Київ
У Києві загинула літня подружня пара / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Коротко:

  • У Києві зросла кількість жертв атаки
  • Загинули три людини, серед них - літня подружня пара
  • Постраждали 26 жителів, включно з двома дітьми 7 і 10 років

У Києві зросла кількість жертв нічної російської атаки. За попередньою інформацією, у столиці три людини загинули. Наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки що тіла дістати не можуть. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, постраждали 26 жителів міста. Серед них двоє дітей 7 і 10 років.

відео дня

Дев'ятьох людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Батьки Андрія загинули внаслідок ворожої атаки
Батьки Андрія загинули внаслідок ворожої атаки / скріншот

Тим часом стало відомо, що в столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій, повідомив Ян Доброносов у Facebook.

За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому.

Син отримав дзвінок уночі, що стався "приліт", і доступ до їхньої квартири заблоковано.

Прибувши з ключами, син виявив квартиру повністю зруйнованою: стін не було, все було завалено уламками "по пояс", а сусідні квартири теж пошкоджені. Стало очевидно, що рятувати вже нічого.

"Коли я зайшов, то я вже зрозумів, що там стіни нема, нічого нема, все так от купою завалено. І нам потім сказали, як вдруге піднімався, що мати лежить відкрито, вона загинула, найімовірніше, на місці. Батько під плитою", - розповів син загиблих.

Пізніше підтвердили, що його батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав удар.

На місці продовжують працювати рятувальники.

Батько був онкохворим, і син доглядав за ним.

Дивіться відео - Удар по Києву зруйнував квартиру і забрав життя чоловіка і дружини:

Скриншот

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері 13 листопада російські війська знову здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення ворожих БПЛА до столиці і закликали громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу систем протиповітряної оборони в місті.

Зранку 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в житлових будинках і об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС

новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар
Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну

Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну

09:29Україна
Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

08:52Україна
Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьків

Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьків

08:35Україна
Китайський гороскоп на сьогодні 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

Китайський гороскоп на сьогодні 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

