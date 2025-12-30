Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Залишатися небезпечно: у двох областях України оголосили обов’язкову евакуацію

Дар'я Пшеничник
30 грудня 2025, 16:27
172
За офіційним повідомленнями громад, процес триватиме 30 днів.
эвакуация
Масова евакуація в двох областях України / Колаж: Главред, фото: Чернігівська ОВА

Головне:

  • Мешканців Дніпропетровської та Чернігівської областей вивозять через загрозу бойових дій
  • На Дніпропетровщині евакуація охоплює Покровське та 44 села, на Чернігівщині — 14 прикордонних населених пунктів
  • Процес триватиме 30 днів

В Україні розпочалися нові хвилі обов’язкової евакуації цивільного населення через посилення загрози від російської агресії. Під рішення потрапили одразу два регіони — Дніпропетровська та Чернігівська області. Про це повідомляють у Покровській територіальній громаді та у Чернігівській обласній державній адміністрації.

Дніпропетровщина

відео дня

З 29 грудня 2025 року у Синельниківському районі стартував 30-денний процес евакуації мешканців Покровської громади. До переліку увійшло селище Покровське та ще 44 населені пункти. Місцева влада наголошує: територія віднесена до зони активних бойових дій, а перебування там становить пряму загрозу для життя.

Після завершення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних та адміністративних послуг, а також частини комунальних сервісів. Допомога з виїздом надається безкоштовно. Транзитним пунктом визначено село Волоське (Дніпровський район). Для жителів діють гарячі лінії та контакти гуманітарних організацій, зокрема місії "Проліска", ГО "Десяте квітня", фондів "Роккада" та "Діти нового покоління".

Чернігівщина

Паралельно рішенням Ради оборони оголошено обов’язкову евакуацію мешканців 14 прикордонних сіл Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад. Прикордоння перебуває під щоденними обстрілами, попри що там досі залишаються близько 300 людей.

Організацію процесу забезпечують обласна та районні військові адміністрації разом із громадами. Жителів поінформують про місця збору та маршрути, нададуть транспорт, тимчасове житло та супровід необхідних служб. Евакуаційні заходи також планують завершити протягом 30 днів.

Ситуація на фронті: прогноз генерала ЗСУ

Військовий аналітик, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що прагнення захопити великі обласні центри залишається для Росії постійною метою. На його думку, такі міста, як Дніпро і Запоріжжя, становлять для Москви особливий інтерес. При цьому експерт підкреслив, що наразі у російських військ недостатньо ресурсів для їх взяття.

Евакуація українців - останні новини

Раніше Главред розповідав, що окупаційна армія країни-агресора Росії примусово вивезла понад 50 цивільних громадян з села Грабовське на Сумщині.

Також українців раніше попередили про загрозу евакуації з міст через ризик відключення опалення. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко сказав, якщо в Києві в зимовий період буде відключено ТЕЦ, і протягом трьох днів при температурі мінус 10°C і нижче не буде перспективи їхнього відновлення, то в місті мають оголошувати евакуацію.

Крім цього, Харківська влада розширила зону обов'язкової евакуації. Евакуація охоплює понад 40 населених пунктів регіону, планують вивезти 601 дитину та 409 сімей у більш безпечні місця.

Також рекомендуємо ознайомитись:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Чернігівська область эвакуация Дніпропетровська область новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує масовану атаку на Україну: названо дату та які регіони під прицілом

Росія готує масовану атаку на Україну: названо дату та які регіони під прицілом

16:41Війна
Залишатися небезпечно: у двох областях України оголосили обов’язкову евакуацію

Залишатися небезпечно: у двох областях України оголосили обов’язкову евакуацію

16:27Війна
"Мир на горизонті": Туск назвав нові терміни завершення війни

"Мир на горизонті": Туск назвав нові терміни завершення війни

15:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощ

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощ

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

Відключення світла в Україні - графіки на 30 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 грудня (оновлюється)

Останні новини

16:41

Росія готує масовану атаку на Україну: названо дату та які регіони під прицілом

16:32

Фінал серіалу "Дивні дива": дата виходу та головні події останнього епізодуВідео

16:27

Залишатися небезпечно: у двох областях України оголосили обов’язкову евакуацію

16:06

Новий рік під загрозою блекауту: експерт озвучив тривожний сценарій для столиці ексклюзив

15:52

"Мир на горизонті": Туск назвав нові терміни завершення війни

Новий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - ПопенкоНовий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - Попенко
15:45

Чотири знаки зодіаку, які стають кращими матерями, ніж доньками

15:25

"В Україні знищили кар'єри": перехід Каменських на російську обурив Славу Дьоміна

15:16

З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

15:15

Чому 31 грудня не можна сідати за стіл у чорному одязі: яке церковне свято

Реклама
15:00

Сибіга чітко відповів на "занепокоєння" Моді щодо "атаки" на резиденцію Путіна

14:49

Путіністка Кудрявцева терміново покинула Росію на тлі нервового зриву

14:15

Хрещення буде по-новому: церковний календар на січень 2026 року

14:05

Сирський анонсував зміни у перехопленні Шахедів: якою буде нова тактика

14:05

Захист інтелектуальної власності та протидія пропаганді: Ініціатива "Чисте небо" про підсумки 2025 року новини компанії

13:45

Боржемська показалася з дорослими дітьми від покійного Узєлкова - деталі

13:34

Джамала переспівала новорічний хіт Вєрки Сердючки українською мовоюВідео

13:11

Почалися морози: садівник розповів, що варто зробити в саду та на городіВідео

13:01

Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

12:15

Що не можна зберігати в підвалі: речі, які зіпсуються найшвидше

12:14

"Політику в сторону": Руслана висловилася про гучний скандал на Євробаченні

Реклама
12:11

Місячний календар на січень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

12:07

"Закохався з першого погляду": Олександра Кучеренко розкрила свій новорічний секрет

12:05

"Найстрашніше": відомий співак втратив голос просто на концерті

12:03

Його обожнювали навіть багатії з Європи: який десерт був візитівкою Києва

11:55

Шахедів стане менше: ЗСУ рознесли важливі об’єкти окупантів, що відомоВідео

11:34

Одні руїни та суцільне спустошення: який вигляд має Куп'янськ заразФото

11:27

"Суцільне дно": відомий музикант жорстко пройшовся по Пригожину і Валерії

11:14

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

11:13

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

10:50

"Ми не можемо просто піти": Зеленський назвав умову виведення військ з Донбасу

10:44

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

10:41

Хліб на заквасці vs цільнозерновий: який дійсно корисніший для кишківника

10:38

Посівний календар на січень 2026: найкращі дні для посіву розсади

10:28

Михайло Воронич досьє

10:20

Нещасливі разом: відомий російський актор 6 років знущався з дружини

10:15

У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 роціВідео

10:08

Артем Дегтяр досьє

09:43

Перебої зі світлом та зміна руху потягів: наслідки атаки на Чернігівщину

09:41

Попала на велику суму: ексучасниця "Холостяка" розкрила правду про шоу

09:31

Гороскоп на січень 2026: Дівам - великі зміни, Скорпіонам - зустріч

Реклама
09:31

Нотаріат в умовах цифрової трансформації: як держава переходить до електронних довіреностей та онлайн-реєстрацій новини компанії

09:17

"Світла може не бути по кілька днів": названо умову збільшення відключень

09:08

Багатство Бейонсе вийшло на новий рівень: приголомшлива сума

08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 30 грудня (оновлюється)

08:51

Без підтримки США Україна не зможе виграти війну - Зеленський

08:48

Як повісити більше локшини Трампу на вухаПогляд

08:34

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

Росіяни атакували Запоріжжя: виникла масштабна пожежа, є постраждалаФото

08:07

Мовчунка Надя Мейхер стала балериною і здивувала розтяжкою

07:42

"Це за межами закону": Зеленський назвав найскладніший пункт мирних переговорівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти