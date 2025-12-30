Залишатися небезпечно: у двох областях України оголосили обов’язкову евакуацію

За офіційним повідомленнями громад, процес триватиме 30 днів.

Масова евакуація в двох областях України / Колаж: Главред, фото: Чернігівська ОВА

Головне:

Мешканців Дніпропетровської та Чернігівської областей вивозять через загрозу бойових дій

На Дніпропетровщині евакуація охоплює Покровське та 44 села, на Чернігівщині — 14 прикордонних населених пунктів

Процес триватиме 30 днів

В Україні розпочалися нові хвилі обов’язкової евакуації цивільного населення через посилення загрози від російської агресії. Під рішення потрапили одразу два регіони — Дніпропетровська та Чернігівська області. Про це повідомляють у Покровській територіальній громаді та у Чернігівській обласній державній адміністрації.

Дніпропетровщина

З 29 грудня 2025 року у Синельниківському районі стартував 30-денний процес евакуації мешканців Покровської громади. До переліку увійшло селище Покровське та ще 44 населені пункти. Місцева влада наголошує: територія віднесена до зони активних бойових дій, а перебування там становить пряму загрозу для життя.

Після завершення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних та адміністративних послуг, а також частини комунальних сервісів. Допомога з виїздом надається безкоштовно. Транзитним пунктом визначено село Волоське (Дніпровський район). Для жителів діють гарячі лінії та контакти гуманітарних організацій, зокрема місії "Проліска", ГО "Десяте квітня", фондів "Роккада" та "Діти нового покоління".

Чернігівщина

Паралельно рішенням Ради оборони оголошено обов’язкову евакуацію мешканців 14 прикордонних сіл Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад. Прикордоння перебуває під щоденними обстрілами, попри що там досі залишаються близько 300 людей.

Організацію процесу забезпечують обласна та районні військові адміністрації разом із громадами. Жителів поінформують про місця збору та маршрути, нададуть транспорт, тимчасове житло та супровід необхідних служб. Евакуаційні заходи також планують завершити протягом 30 днів.

Ситуація на фронті: прогноз генерала ЗСУ

Військовий аналітик, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що прагнення захопити великі обласні центри залишається для Росії постійною метою. На його думку, такі міста, як Дніпро і Запоріжжя, становлять для Москви особливий інтерес. При цьому експерт підкреслив, що наразі у російських військ недостатньо ресурсів для їх взяття.

Евакуація українців - останні новини

Раніше Главред розповідав, що окупаційна армія країни-агресора Росії примусово вивезла понад 50 цивільних громадян з села Грабовське на Сумщині.

Також українців раніше попередили про загрозу евакуації з міст через ризик відключення опалення. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко сказав, якщо в Києві в зимовий період буде відключено ТЕЦ, і протягом трьох днів при температурі мінус 10°C і нижче не буде перспективи їхнього відновлення, то в місті мають оголошувати евакуацію.

Крім цього, Харківська влада розширила зону обов'язкової евакуації. Евакуація охоплює понад 40 населених пунктів регіону, планують вивезти 601 дитину та 409 сімей у більш безпечні місця.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

