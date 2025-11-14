"Я зараз помру, там діти мої": жінка не може стримати сліз біля місця удару по Києву

Російські окупанти атакували житлові будинки в Києві дронами та ракетами. Унаслідок атаки є загиблі.

Люди емоційно реагують на пошуки своїх рідних під завалами / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Російські окупанти в ніч на 14 листопада вдарили по Києву ударними дронами та ракетами. Під атакою були навіть житлові багатоповерхові будинки. Біля одного з таких будинків стоїть жінка і не може стримати своїх емоцій - під завалами перебувають її донька та зять. Емоційне відео вже розлетілося в Мережі.

Жінка прийшла на місце "прильоту" і перебуває у важкому емоційному стані. Вона кілька годин чекає звісток про її рідних, але інформації досі немає. Рятувальники працюють на місці удару, розбирають завали, шукають тіла загиблих і поранених.

На місце "прильоту" також прибув мер Києва Віталій Кличко. Знесилена жінка емоційно звернулася до нього.

"Там діти мої - донька і зять. Мені ніхто не каже, де вони і що з ними. Ви можете мені сказати? Ви шукайте, я розумію, але де вони, скажіть мені, будь ласка. Я помру зараз тут, я вже не можу, у мене сил немає", - сказала жінка.

Дивіться відео з місця удару по Києву:

Жінка емоційно чекає звісток про доньку та заті / фото: скріншот

До одного з місць ударів також прийшли чоловік із дружиною. Їхню родину також спіткало горе. Під завалами досі шукають батьків, які приїжджали в цю квартиру лише на час опалювального сезону.

"Вони були в селі, от вирішили приїхати зимувати до Києва. 5 днів як приїхали і сьогодні вночі нам подзвонили і сказали, що був "приліт" і неможливо квартиру відкрити. Ми взяли ключі, приїхали. Коли я туди зайшов, я побачив, що там стіни немає, завали по пояс. І нам потім сказали, як удруге піднімався, що мати лежить відкрито, вона загинула, найімовірніше, на місці. Батько під плитою", - розповідає син загиблих.

Їхня квартира була з того боку будинку, де було влучення. Чоловікові спершу дали протигаз, щоб він міг піднятися до квартири. Пенсіонери були 1952 і 1954 року народження. У загиблого батька був рак.

Дивіться відео з місця удару по Києву:

Росіяни вбили пару пенсіонерів у Києві / фото: скріншот

