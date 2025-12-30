Джамала переспівала новорічний хіт Вєрки Сердючки українською мовою

Відома пісня зазвучала зовсім по-новому у виконанні Джамали.

Вєрка Сердючка Новорічна - Джамала зробила кавер на хіт Сердючки / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/serduchka_band

Стисло:

Джамала в пошуках новорічного настрою зважилася на творчий експеримент

Вона виконала українську версію популярного хіта Вєрки Сердючки

Пісня Вєрки Сердючки "Новорічна" вже багато років піднімає настрій українцям. Напередодні Нового року-2026 співачка Джамала вирішила подарувати треку нове життя.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала відео, на якому виконує "Новорічну" українською мовою. При цьому артистка зазначила, що ремейк вийшов абсолютно спонтанно.

"Абсолютно незапланований кавер. "Новорічна" (swing version). Але в цьому році якось особливо важко з новорічним настроєм, тому робимо його собі самі. Дякую моїм друзям за цю спонтанність. З прийдешнім Новим роком!" - написала Джамала. Шанувальникам артистки такий незвичайний кавер припав до душі.

Вєрка Сердючка Новорічна - Джамала зробила кавер на хіт Сердючки / фото: instagram.com/jamalajaaaaa

Дивіться відео пісні "Новорічна" у виконанні Джамали:

Про персону: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

Про персону: Вєрка Сердючка Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія". 2007 року Сердючка взяла участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2007" у Гельсінкі. З піснею "Dancing Lasha Tumbai" вона посіла 2 місце і отримала почесний титул "Міс Євробачення-2007".

