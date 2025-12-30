Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Джамала переспівала новорічний хіт Вєрки Сердючки українською мовою

Анна Підгорна
30 грудня 2025, 13:34
90
Відома пісня зазвучала зовсім по-новому у виконанні Джамали.
Джамала, Вєрка Сердючка, Інна Білоконь
Вєрка Сердючка Новорічна - Джамала зробила кавер на хіт Сердючки / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa, instagram.com/serduchka_band

Стисло:

  • Джамала в пошуках новорічного настрою зважилася на творчий експеримент
  • Вона виконала українську версію популярного хіта Вєрки Сердючки

Пісня Вєрки Сердючки "Новорічна" вже багато років піднімає настрій українцям. Напередодні Нового року-2026 співачка Джамала вирішила подарувати треку нове життя.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала відео, на якому виконує "Новорічну" українською мовою. При цьому артистка зазначила, що ремейк вийшов абсолютно спонтанно.

"Абсолютно незапланований кавер. "Новорічна" (swing version). Але в цьому році якось особливо важко з новорічним настроєм, тому робимо його собі самі. Дякую моїм друзям за цю спонтанність. З прийдешнім Новим роком!" - написала Джамала. Шанувальникам артистки такий незвичайний кавер припав до душі.

Джамала
Вєрка Сердючка Новорічна - Джамала зробила кавер на хіт Сердючки / фото: instagram.com/jamalajaaaaa

Дивіться відео пісні "Новорічна" у виконанні Джамали:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 40-річна зірка "Фабрики зірок", співачка Лавіка, народила первістка. Вона показала перші кадри з новонародженим, а її коханий розкрив стать дитини.

Також Анатолій Анатоліч, шоумен і кум Світлани Лободи, розкрив секрет співачки. Він прокоментував її особисте життя, про кардинальні зміни в якому ніхто не знав.

Читайте також:

Про персону: Джамала

Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

Про персону: Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія". 2007 року Сердючка взяла участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2007" у Гельсінкі. З піснею "Dancing Lasha Tumbai" вона посіла 2 місце і отримала почесний титул "Міс Євробачення-2007".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Джамала Вєрка Сердючка новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сибіга чітко відповів на "занепокоєння" Моді щодо "атаки" на резиденцію Путіна

Сибіга чітко відповів на "занепокоєння" Моді щодо "атаки" на резиденцію Путіна

15:00Війна
Сирський анонсував зміни у перехопленні Шахедів: якою буде нова тактика

Сирський анонсував зміни у перехопленні Шахедів: якою буде нова тактика

14:05Війна
Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

13:01Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощ

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощ

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

Останні новини

15:00

Сибіга чітко відповів на "занепокоєння" Моді щодо "атаки" на резиденцію Путіна

14:15

Хрещення буде по-новому: церковний календар на січень 2026 року

14:05

Сирський анонсував зміни у перехопленні Шахедів: якою буде нова тактика

14:05

Захист інтелектуальної власності та протидія пропаганді: Ініціатива "Чисте небо" про підсумки 2025 року новини компанії

13:45

Боржемська показалася з дорослими дітьми від покійного Узєлкова - деталі

Новий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - ПопенкоНовий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - Попенко
13:34

Джамала переспівала новорічний хіт Вєрки Сердючки українською мовоюВідео

13:11

Почалися морози: садівник розповів, що варто зробити в саду та на городіВідео

13:01

Сильні морози почнуть відступати: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

12:15

Що не можна зберігати в підвалі: речі, які зіпсуються найшвидше

Реклама
12:14

"Політику в сторону": Руслана висловилася про гучний скандал на Євробаченні

12:11

Місячний календар на січень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

12:07

"Закохався з першого погляду": Олександра Кучеренко розкрила свій новорічний секрет

12:05

"Найстрашніше": відомий співак втратив голос просто на концерті

12:03

Його обожнювали навіть багатії з Європи: який десерт був візитівкою Києва

11:55

Шахедів стане менше: ЗСУ рознесли важливі об’єкти окупантів, що відомоВідео

11:34

Одні руїни та суцільне спустошення: який вигляд має Куп'янськ заразФото

11:27

"Суцільне дно": відомий музикант жорстко пройшовся по Пригожину і Валерії

11:14

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

11:13

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

10:50

"Ми не можемо просто піти": Зеленський назвав умову виведення військ з Донбасу

Реклама
10:44

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

10:41

Хліб на заквасці vs цільнозерновий: який дійсно корисніший для кишківника

10:38

Посівний календар на січень 2026: найкращі дні для посіву розсади

10:28

Михайло Воронич досьє

10:20

Нещасливі разом: відомий російський актор 6 років знущався з дружини

10:15

У Путіна з’явилися проблеми: Зеленський заявив про завершення війни у 2026 роціВідео

10:08

Артем Дегтяр досьє

09:43

Перебої зі світлом та зміна руху потягів: наслідки атаки на Чернігівщину

09:41

Попала на велику суму: ексучасниця "Холостяка" розкрила правду про шоу

09:31

Гороскоп на січень 2026: Дівам - великі зміни, Скорпіонам - зустріч

09:31

Нотаріат в умовах цифрової трансформації: як держава переходить до електронних довіреностей та онлайн-реєстрацій новини компанії

09:17

"Світла може не бути по кілька днів": названо умову збільшення відключень

09:08

Багатство Бейонсе вийшло на новий рівень: приголомшлива сума

08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 30 грудня (оновлюється)

08:51

Без підтримки США Україна не зможе виграти війну - Зеленський

08:48

Як повісити більше локшини Трампу на вухаПогляд

08:34

Карта Deep State онлайн за 30 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

Росіяни атакували Запоріжжя: виникла масштабна пожежа, є постраждалаФото

08:07

Мовчунка Надя Мейхер стала балериною і здивувала розтяжкою

07:42

"Це за межами закону": Зеленський назвав найскладніший пункт мирних переговорівВідео

Реклама
06:51

"Путін не хоче миру": Зеленський різко висловився про наміри Кремля

06:10

Підсумок переговорів Зеленського і ТрампаПогляд

06:00

"Пристрасть": відома акторка заговорила про роман із Цимбалюком

05:50

Каменських публічно перейшла на "язик" і зробила остаточний вибір - деталі

04:40

Гроші поллються рікою: які знаки зодіаку збагатяться в останні дні грудня

04:00

Заощадить паливо та ресурс: найшвидший спосіб прогріти дизель у морози

03:30

"Не привід для відчаю": експерт розвіяв міфи про "крах енергетики" після атак РФ

02:45

Рахунок за кліматичну кризу ошелешив: екстремальна погода угробить мільярди

02:11

Буде як нова: як миттєво прибрати неприємний запах з дерев'яної дошки

01:58

Чоловік Еліни Світоліної зворушив "фінальним" фото з крихіткою-донею

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти