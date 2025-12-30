Рус
"Ухвалено стратегічне рішення": стало відомо, чи покинуть ЗСУ Покровськ

Віталій Кірсанов
30 грудня 2025, 21:03
Відступ із Покровська означатиме втрату панівних висот.
ЗСУ контролюють північну частину Покровська
ЗСУ контролюють північну частину Покровська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, "Суспільне"

Коротко:

  • Покровськ - це панівна висота
  • ЗСУ контролюють північну частину міста

Українські військові продовжують залишатися в Покровську, оскільки таке рішення є стратегічним. Про це заявив представник 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, відступ із Покровська означатиме втрату панівних висот.

Прибильнов зазначив, що бійці ЗСУ контролюють північну частину міста і блокують спроби окупантів просуватися в південній. Коли ворог це зрозумів, то намагається вийти на західну частину міста, щоб перерізати логістику українським військовим, однак зараз ці атаки блокуються.

Представник бригади додав, що Покровськ є стратегічним містом, панівною висотою, і це багато про що говорить, а саме про радіогоризонт. Тож якщо противник захопить місто, то цей радіогоризонт дасть можливість російським дронам залітати вглиб Дніпропетровщини.

"Було прийнято стратегічне рішення - залишатися в Покровську. Тому що, як я вже сказав, Покровськ - це панівна висота. І відступ із Покровська це буде дуже довгий шлях. Тому що далі - поля. І найближче місто - це Добропілля. Тобто це 20-30 кілометрів", - наголосив Прибильнов.

За його словами, командування може ухвалити рішення про відступ із Покровська задля збереження життя особового складу, однак така дія, на його думку, означатиме не поразку, а елемент активної оборони.

"Якщо буде прийнято таке рішення - ми побачимо це в майбутньому", - запевнив він.

Спікер додав, що наразі оборону Покровська побудовано так, щоб армія РФ не змогла закріпитися в місті навіть тоді, коли туди зайде.

Стратегічна важливість Покровська - експертна думка

Якщо російські війська повністю захоплять Покровськ, це стане серйозною втратою для українських сил. Про це в коментарі для Главреда заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, саме з південного напрямку з-під Покровська противник починав наступ на Дніпропетровщину, потім перегруповував сили для просування на Запоріжжя.

"Важливий сам цей район ведення бойових дій. Звільнені війська противник, найімовірніше, перекине в район Краматорська і Слов'янська, щоб реалізувати план Путіна із захоплення чотирьох областей України. Луганська область практично повністю під контролем ворога. У Донецькій області тривають запеклі бої, під нашим контролем залишається близько 14% території. Інтенсивні бої тривають у Запорізькій і Херсонській областях, але там нам допомагає річка Дніпро. Сил на все у противника поки що немає", - підкреслив Ігор Романенко.

Експерт зазначає, що утримання Покровська для ЗСУ є ключовим не тільки як оборонний район, а й як логістичний вузол, від якого залежить подальший розвиток бойових дій на південному напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше Главред писав, що ситуація в районі Покровська, за словами військового експерта Ігоря Романенка, зараз уже така, що наші війська потрібно виводити на нові позиції.

Крім того, станом на 28 грудня Сили оборони України надійно контролюють північну частину Покровська. Про це у Facebook повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, що військові нещодавно повідомили, що окупаційні війська РФ тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони загрузли в міських боях.

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

