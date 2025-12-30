Рус
"Мир на горизонті": Туск назвав нові терміни завершення війни

Віталій Кірсанов
30 грудня 2025, 15:52
Прем'єр Польщі акцентував, що коли говорить, що мир "уже на горизонті", то має на увазі найближчі тижні, а не найближчі місяці чи роки.
Туск назвав нові терміни завершення війни
Туск назвав нові терміни завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що сказав Дональд Туск:

  • Україні доведеться піти на компроміс щодо територіальних питань
  • США готові розмістити війська в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом декількох тижнів. Таку думку він висловив після переговорів 30 грудня за участю європейських лідерів, Канади і НАТО. Про це пише Reuters.

Туск зробив цю заяву, незважаючи на те, що Кремль повідомив про посилення своєї переговорної позиції після звинувачень у нібито атаці на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Київ назвав звинувачення безпідставним і спрямованим на продовження війни.

"Мир на горизонті, немає сумнівів, що відбулися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, і досить швидко, але це все ще надія, далеко не на 100% визначена", - сказав Туск на засіданні уряду.

Прем'єр Польщі акцентував, що коли говорить, що мир "уже на горизонті, я маю на увазі найближчі тижні, а не найближчі місяці чи роки".

"До січня нам усім доведеться зібратися разом... щоб ухвалити рішення про майбутнє України, про майбутнє цієї частини світу", - акцентував він.

Гарантії безпеки, які Вашингтон надасть Києву, дають підстави сподіватися на швидке закінчення конфлікту, але Україні доведеться піти на компроміс щодо територіальних питань, зазначив Туск.

Крім того, Туск додав, що Сполучені Штати заявили про свою готовність брати участь у забезпеченні гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди, пише Укрінформ.

Це включає, наприклад, присутність американських військ на кордоні або на лінії зіткнення між Україною та Росією.

"Ці однозначні декларації з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовні наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає надію на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни", - наголосив Дональд Туск.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, майор ЗСУ Олег Ширяєв говорив, що російські загарбники у війні проти України не дійшли до реалізації всіх цілей, які мали на початку повномасштабного вторгнення. Він переконаний, що весь час, який буде за перемир'я, росіяни витрачатимуть на підготовку нового етапу війни.

Ветеран АТО, військовий оглядач Євген Дикий заявляв, що оточення російського диктатора Володимира Путіна переконує його, що армія лідера Кремля має успіхи на фронті, а економіка все ще нібито тримається на плаву. Саме тому сам Путін вважає за можливе воювати далі. Однак РФ воюватиме "скільки зможе", а не "скільки захоче".

Водночас керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що в лютому 2026 року відкриється реальна можливість досягти угоди про припинення війни в Україні. За його словами, цей час є найбільш сприятливим як для Києва, так і для Москви.

Чим закінчилися переговори Трампа і Зеленського: думка експерта

Переговори у Флориді між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом не привели до дипломатичного прориву, вважає російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін.

За його словами, неясною залишається і ситуація з гарантіями безпеки. Ймовірно, Вашингтон намагається перекласти більшу частину відповідальності за безпеку України на Європу.

"Показовими є і слова Трампа про те, що Путін, з яким він розмовляв перед переговорами, не хоче простого припинення вогню, а прагне угоди, яка завершить війну (...) Путін відмовився навіть від тимчасового припинення вогню, зокрема й для проведення референдуму щодо мирної угоди, який може ініціювати Зеленський", - зазначив Невзлін.

"Загалом Трамп підбив підсумок переговорів фразою: "Якщо нічого не вийде, доведеться воювати і вмирати". Це логічно, особливо з урахуванням повного небажання Москви погодитися ні на мир, ні на перемир'я. Питання лише в тому, чи готові США посилити тиск на Росію, чи Вашингтон продовжить обмежуватися констатацією сумних фактів", - додав він.

Про персону: Дональд Туск

Дональд Францішек Туск (нар. 22 квітня 1957, Гданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність", пише Вікіпедія.

