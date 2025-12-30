"В Україні знищили кар'єри": перехід Каменських на російську обурив Славу Дьоміна

Ви дізнаєтеся:
- Ведучий Слава Дьомін прокоментував скандал Насті Каменських
- Що чекає на кар'єри Потапа і Насті в майбутньому
Відомий український ведучий і блогер Слава Дьомін висловився про черговий скандал навколо Насті Каменських. Він відреагував у Telegram-каналі на перехід артистки на російську мову в соцмережах і оцінив перспективи в кар'єрах Потапа і Насті.
За словами Слави, пара вже не шукає перспектив розвитку своєї творчої діяльності в Україні. Причин може бути кілька: або Потап і Настя усвідомили, що самі загубили своє майбутнє, або намагаються списати ситуацію на підступи недоброзичливців.
"Настя Каменських у своїх постах почала писати тексти англійською, а потім дублювати російською. Навіщо? Для мене відповідь очевидна. Настя разом із чоловіком зрозуміли, що в Україні вони систематично знищили свої кар'єри (а, може, і не зрозуміли, а думають, що це все прокляті хейтери)", - поділився думками блогер.
Дьомін припустив, що реальних перспектив у пари зараз небагато. Мрія Каменських про популярність у Латинській Америці потребує часу, а поки що їй доведеться задовольнятися невеликими концертами та корпоративами.
"Але жити за що-небудь потрібно. Відповідно можна всі сили кинути на розвиток умовної міжнародної кар'єри (бо Настя вже давно мріє про популярність у Латинській Америці). Але поки та популярність прийде, то можна в Європі виступати зі старими піснями Потапа і Насті, самої Насті на невеликих концертах і корпоративках за 15-20 тисяч євро. Але чи надовго це і чи зможе Настя побудувати кар'єру в Латинській Америці на кшталт тієї, яка в неї була в Україні? Покаже час", - підсумував ведучий.
Про персону: Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
