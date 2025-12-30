Росія готує масовану атаку на Україну: названо дату та які регіони під прицілом

Ворог передислоковує стратегічну авіацію та ракетоносії ближче до кордонів України для можливої атаки.

Росія готує масований ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія готує новий масований удар по Україні під час новорічних свят

Атака може відбутися в ніч з 31 грудня на 1 січня або з 1 на 2 січня

Потенційні цілі – Київ та західні області України

Країна-терорист Росія готується до нового масованого ракетно-дронового удару по Україні, який може відбутися вже найближчими днями — зокрема в період новорічних свят. Про це повідомляє моніторинговий канал.

"Росія розпочала активну підготовку до масштабної атаки на Україну в ніч з 31 грудня на 1 січня або з 1 на 2 січня та передислоковує свої літаки ближче до кордонів країни", — зазначають аналітики. відео дня

Засоби для удару

До удару, за попередніми оцінками, можуть бути залучені до 10 літаків Ту-95МС з аеродромів "Енгельс", "Оленья", "Українка" та "Бєлая", а також до чотирьох Ту-160 з аеродрому "Бєлая".

Крім того, можливе використання до дев’яти винищувачів МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", трьох ракетоносіїв з акваторій Чорного та Каспійського морів, а також балістичних і крилатих ракет з північного напрямку — з територій Брянської, Курської та Воронезької областей.

Окрему загрозу, за даними моніторингових ресурсів, становить застосування ударних безпілотників: ворог може використати до 700 дронів типу Shahed та їхніх аналогів.

Потенційні цілі

Цього разу об’єктами ураження можуть стати цілі одночасно у столиці та на заході країни. Серед пріоритетних цілей називають урядові будівлі та енергетичну інфраструктуру Києва, а також енергооб’єкти в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій та Рівненській областях.

Ракети якими Росія завдає ударів / Інфографіка: Главред

Зазначається, що Росія систематично здійснювала масовані ракетні атаки в новорічну ніч у попередні роки. Тому нинішня загроза, з огляду на риторику керівництва держави-агресора, може стати черговим елементом такої тактики.

РФ змінила тактику масованих обстрілів - експерт

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що російська армія змінила тактику ударів по Україні. За його словами, тепер ворог зосереджується на окремих районах і наносить туди масові удари.

Раніше, коли атаки розподілялися по всій території країни, українські сили могли ефективніше відбиватися. Натомість зараз така концентрація перевантажує систему ППО, яка не має достатнього розвитку для забезпечення повного рівня безпеки, підкреслив Жданов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 грудня країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали об'єкти інфраструктури та житловий сектор. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, у Чернігівському районі внаслідок нічного російського обстрілу зазнав пошкоджень ще один об’єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, що у ніч на 27 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини.

