Боржемська показалася з дорослими дітьми від покійного Узєлкова - деталі

Відома тренерка та зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська вперше за довгий час опублікувала фото із сином та донькою від покійного боксера В'ячеслава Узєлкова. В Instagram знаменитість показала атмосферу сімейного свята.
Боржемська виховує 16-річного сина Роберта і 13-річну доньку Олівію, народжених у шлюбі з В'ячеславом Узелковим. У різдвяній фотосесії зіркова мама демонструє любов і ніжність до дітей: на знімках Марина обіймає їх, цілує і з теплотою дивиться на них.
Для фотосесії сім'я обрала схожі образи - світлий верх, джинси і зручне взуття. Видно, як підросли діти: Роберт став майже на голову вищим за матір, а Олівія вже практично наздогнала її за зростом. Син також здивував шанувальників яскравим блондом.
Не обійшлося і без жартів - у коментарях помітили, що Марина явно приділяє більше уваги на знімках синові. Вона постійно обдаровує Роберта ніжними поглядами і намагається бути ближче до нього.
"Синочка присиночка"
"Цікавий розподіл уваги в родині"
"Мариночко, як швидко діти ростуть! Я не впізнала вашого сина"
"Красива сім'я, чужі діти швидко ростуть"
Про персону: Марина Боржемська
Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проекті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.
