Боржемська показалася з дорослими дітьми від покійного Узєлкова - деталі

Тренерка Марина Боржемська нечасто з'являється із сином і донькою.

Марина Боржемська - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемська

Ви дізнаєтеся:

Марина Боржемська показала дітей від Узєлкова

Який вони мають вигляд

Відома тренерка та зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська вперше за довгий час опублікувала фото із сином та донькою від покійного боксера В'ячеслава Узєлкова. В Instagram знаменитість показала атмосферу сімейного свята.

Боржемська виховує 16-річного сина Роберта і 13-річну доньку Олівію, народжених у шлюбі з В'ячеславом Узелковим. У різдвяній фотосесії зіркова мама демонструє любов і ніжність до дітей: на знімках Марина обіймає їх, цілує і з теплотою дивиться на них.

Діти В'ячеслава Узєлкова / фото: instagram.com, Марина Боржемська

Для фотосесії сім'я обрала схожі образи - світлий верх, джинси і зручне взуття. Видно, як підросли діти: Роберт став майже на голову вищим за матір, а Олівія вже практично наздогнала її за зростом. Син також здивував шанувальників яскравим блондом.

Як виглядають діти Марини Боржемської / фото: instagram.com, Марина Боржемська

Не обійшлося і без жартів - у коментарях помітили, що Марина явно приділяє більше уваги на знімках синові. Вона постійно обдаровує Роберта ніжними поглядами і намагається бути ближче до нього.

Марина Боржемська - син Роберт / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"Синочка присиночка"

"Цікавий розподіл уваги в родині"

"Мариночко, як швидко діти ростуть! Я не впізнала вашого сина"

"Красива сім'я, чужі діти швидко ростуть"

Про персону: Марина Боржемська Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проекті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

