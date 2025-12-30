Сирський анонсував зміни у перехопленні Шахедів: якою буде нова тактика

Сирський наголосив, що зараз Росія модернізує свої ударні дрони.

Зміни у перехопленні Шахедів / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Сирського:

Росія змінює тактику ударів дронами по Україні

Україна будує ешелоновану систему перехоплення "Шахедів" дронами

Зокрема, створюються дивізіони безпілотних систем ППО

Країна-агресор Росія не відмовляється від намірів захопити українські території та продовжує намагатися занурити міста й села України у блекаути шляхом масованих повітряних атак. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він підкреслив, що ключовим завданням Сил оборони на цьому етапі є знищення засобів повітряного нападу противника, які Росія застосовує щоденно.

"Реальні результати України у захисті та зміцненні військових позицій укріплюють ґрунт і для роботи дипломатії", - йдеться у повідомленні.

Сирський підкреслив, що пріоритетом залишається посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів. Йдеться про збільшення кількості таких дронів, наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також про нарощення підготовки екіпажів.

"Цей проєкт реалізується вже тривалий час та має моє повне сприяння. У межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення. Поступово зростає кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів та їхня ефективність", - зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Він також повідомив про формування дивізіонів безпілотних систем ППО та створення штатних підрозділів БпЛА-перехоплювачів у складі навчальних центрів.

За його словами, для протидії "Шахедам" також залучаються ресурси армійської та малої авіації, підтримка міжнародних партнерів.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

"Противник користується погодними умовами, модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Відповідно, модернізуємо наші способи протидії та змінюємо систему заради необхідних результатів", - підсумував Сирський.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Росія готує масований обстріл

Монітори раніше повідомляли, що російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Він може відбутися вже найближчими днями.

За їх словами, ймовірно, атака планується на період з 30 грудня по 1 січня включно.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 грудня країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали об'єкти інфраструктури та житловий сектор. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, розташовані поблизу епіцентру удару.

Також цієї ночі у Чернігівському районі внаслідок нічного російського обстрілу зазнав пошкоджень ще один об’єкт енергетичної інфраструктури. Через ураження енергооб’єкта в частині району виникли перебої з електропостачанням.

Водночас, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив, що РФ продовжуватиме масовані ракетні удари по об'єктах енергетики України.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

